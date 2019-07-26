手机基站新公司的计划推动沃达丰股价暴涨

为了加快减债、增现金流的速度，沃达丰（Vodafone）终于走向为数不多的可用选项之一

沃达丰的股价因为销售或盈利而剧烈波动的情况并不常见，所以周五时段逾8%的涨幅相当引人瞩目。促使其股价大涨的原因是有消息称，沃达丰计划剥离手机基站业务后独立上市或抛出少量股权。

该手机基站公司的估值可能部分取决于如果有债务，背负的债务将有多少，等结构性问题。这就意味着，相关数字的发布仍遥遥无期。无论估值是多少，根据9亿欧元的EBITDA和常见行业倍数，该公司的估值可能在90亿-160亿欧元之间。股价上涨可以说是由于这样的期待，即成立手机基站公司这个意外的消息可能将沃达丰高于行业平均水平的杠杆率降低，进而增加在5G业务中的机会。现金流的目标可能同样看起来更加有力。

但这家欧洲公司的交易数据则是乏善可陈，突显出多样化需求没有得到满足。投资者明智地忽略了比如“欧洲合约流失率同比令人兴奋地减少了0.5%” – 利好大势 - 这样一些微小的趋势变化。沃达丰实行的漫长而又痛苦地降杠杆，造成多年来的成长无力。在这样的背景下，有耐心的投资者要关注两大要点：

如何为看起来仍有3-7年才能实现的成长做准备 如何判定沃达丰增加来自用户的收入的能力

虽然现状糟糕但至少本季度没有恶化，持股者因此可以到下半年再做出判断。定于8月19日召开的投资者会议可能介绍有关手机基站公司等的更多细节，并有可能左右股价剧烈波动。

关于沃达丰股价的图表

技术面看，沃达丰股价现有相当高的机会止住长达19个月的跌势。周五的上涨干净利落地攻克下降楔形，过去一年半的时间里沃达丰股价在此形态里跌云近50%。该股价现在进入一个由11月低点142/143、1月以来破败高点150到下方于4月和5月持续受阻的144构成的多潜在阻力构成的结构。周五如果收上200天均线（下图蓝色线），可能表明回归的多头数量足够。但因为可靠的指标RSI直直进入73上方，沃达丰的股价可能很快变得“超买”。考虑到周五由乐观情绪造成的巨大跳空上涨缺口，股价很有可能先在144重要阻力下方盘整。

沃达丰差价合约 – 日图 [26/07/2019 11:18:40]

来源: City Index