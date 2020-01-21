病毒和达沃斯确定今日基调

由于中国在春节前几天受新型冠状病毒攻击，富时指数开盘后下跌逾1%。在病毒可能会在未来几天春运和旅游高峰期间迅速传播的担忧情绪中，中国内地和香港股市分别下跌了1.7%和2.8。伦敦股市方面，奢侈品牌和旅游股承压最大，紧随其后的是矿业股（中国为全球最大金属购买国）。

今天的亮点来自廉航易捷航空（easyJet），在上调上半年收入指引后，该公司股价反弹4.8%。易捷发布的的乘客收入超出预期。

达沃斯世界经济论坛今天开幕，特朗普总统上午将在论坛上发表演讲，届时或带来一些有意思的头条新闻。鉴于环保人士本周一直在组织各种抗议活动，气候变化无疑将成为论坛首要议题之一。

失业数据提振英镑

得益于英国就业状况在截至11月的三个月间略有改善，英镑/美元回升至1.3关口上方。今天新发数据向好加之近期房市有所改善，或意味着，尽管英央行正在开始转向本月底降息可能性，最终可能会按兵不动，等到今年晚些时候再出手降息。