嘉盛集团：Fertitta Entertainment 及其SPAC上市指南

Fertitta Entertainment的所有者是休斯顿亿万富翁Tilman Fertitta，这家餐饮和赌场集团即将通过与一家SPAC（特殊目的收购公司）反向合并上市重返公开市场。请阅读本文，了解Fertitta SPAC相关讯息。

2021/8/24 16:45:00

Fertitta上市时间：

Fertitta最快将于2021年10月上市。根据其与FAST Acquisition Corp合并协议的一项修订内容，此前未纳入协议的额外资产将被加入SPAC安排中，该交易现预计将在2021年第四季度完成。

整个过程将接受美国证券交易委员会(SEC)的常规监管检查。

上市计划最初是在2021年2月提出的，当时的SPAC合并计划仅涉及Golden Nugget赌场，以及Landry’s、Del Frisco’s和Morton’s连锁餐厅。

但在2021年6月30日提交的扩展协议中又增加了另外三家连锁餐厅。他们是牛排餐厅集团Vic and Anthony’s，以及另外两家牛排和海鲜餐厅Catch和Mastro 's。

合并计划中还包括了德克萨斯州加尔维斯顿的Pleasure Pier，这家游乐园位于墨西哥湾上部。扩展协议中总共增加了42项商业资产。

Fertitta价值几何？

扩容后的SPAC交易意味着Fertitta Entertainment企业价值将达到86亿美元，较2月份估值高出20亿美元。

FAST Acquisition Corp表示，额外业务由Fertitta贡献，且无任何债务增加。

Fertitta Entertainment经营哪些业务?

正如上文提到的，Fertitta Entertainment业务隶属酒店服务行业，主要涉及餐厅和赌场的运营。

该公司旗下还经营数家豪华酒店，如德克萨斯州休斯顿的The Post Oak酒店，以及位于休斯顿以南20英里海边的Kemah Boardwalk。后者内设餐厅、零售店、游乐设施和精品酒店。

Fertitta Entertainment如何赚钱?

Fertitta Entertainment主要通过旗下餐厅、酒店、赌场和海滨景点的散户客流及消费创收。疫情期间，该公司受创严重。

其线上博彩公司Golden Nugget Online Gaming (GNOG)也已通过SPAC于2020年上市。Fertitta Entertainment仍然拥有GNOG大约一半的流通股票，价值约7亿美元。

Fertitta Entertainment的商业战略是什么?

随着美国自疫情中重振旗鼓，Fertitta Entertainment把目光投向了一项“重大收购”。

Fertitta表示:“自新冠疫苗接种启动以来,增量(额外)资产业绩表现强劲，我认为应该把注意力集中在公司的发展之上，一个具有重要意义的收购机会已经显现，如果不是我们就协议进行了扩容和修改，我们将错过这个机会。”

在正常情况下，Fertitta Entertainment约四分之三的营收(2019年疫情前约为34.1亿美元)来自餐饮业务，该行业在疫情封锁期间不可避免的遭受到了严重冲击。

Golden Nugget旗下5家地区性赌场业绩积极，利润降幅低于Wynn和MGM等规模更大的全球赌场运营商。

由于许多财务实力不济的餐厅未能挺过疫情，公司预计将自经济复苏受益。

Fertitta Entertainment此前曾公开上市交易，直到2010年Fertitta先生将其公司私有化。

2019年，Fertitta曾积极寻求将Golden Nugget和Landry 's品牌与Caesars Entertainment合并，但Caesars最终选择了另外一家竞购方。

Fertitta Entertainment盈利吗?

Fertitta Entertainments旗下各商业实体一直都保持了盈利，直至疫情爆发中断这一趋势。

2020年3月6日，Fertitta对CNC表示，受新冠病毒恐慌影响，旗下餐厅每天平均损失100万美元销售额，而这还是在引入严格的疫情管控措施之前。

他当时说:“损失的这100万就是最能盈利的那部分销售额。这就像其他行业一样，巨额利润就来自这部分销售额。”。

再来看看他后面怎么说，2021年6月30日, Fertitta 认为：“新业务资产的贡献大大改善了公司的经营现金流,为有机增长提供了更优质资产，由于修改后的交易部分并未给公司增加债务，因此整体负债情况也大为改善。”

Fertitta Entertainment归谁所有？

Fertitta将担任合并后公司的董事长、总裁和首席执行官。他将拥有72%的多数股份。Fertitta还是休斯顿火箭队的所有者。

其个人商业帝国中还包括休斯顿火箭队(Houston Rockets NBA)的所有权，这一身份为他赢得了可观的媒体曝光率，他还在CNBC上开设了自己的节目。

该公司还表示，预计截至6月30日当季预估净收入将在9.17亿美元至9.2亿美元之间，预估调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)在2.7亿美元至2.75亿美元之间。

Fertitta Entertainment董事会成员

  • Tilman Fertitta, 首席执行官和董事长
  • Michael Chadwick, 董事
  • Scott Kelly, 董事
  • Richard Liem, 副总裁和首席财务官
  • Stephen Scheinthal, 副总裁，总法律顾问和秘书
  • Michael Stevens,董事

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