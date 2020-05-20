疫苗前景受质疑、通胀率骤降，英镑/美元跌破1.2250





相比周一的“波澜壮阔”，周二交投风平浪静。由于缺少新的刺激因素，欧洲股市似将低开。隔夜亚洲股市涨跌互见。曾带动股市周一大涨的疫苗研制成功的乐观情绪已经明显降温，原因是一份报告质疑新冠病毒疫苗前景，从而带来怀疑情绪。医学新闻网站STAT周二发布一份报告，质疑Moderna周一关于疫苗的消息，称该消息提供的数据不足以判断疫苗的效力。美国股市随后下跌，华尔街收低。在没有疫苗的情况下，各国政府缓解管制与逐步重启经济活动仍是一个值得紧密关注的主题。黄金绽放异彩上述疫苗相关失望情绪推动投资者抛弃股市等风险资产转而进入传统的避险资产黄金，促使该贵金属持续上扬。继周一受疫苗相关消息打压后，金价反攻1750，目前处于连续第二天上涨中。在投资者将注意力转向FOMC会议记录之际，黄金仍将是关注的焦点。如果有任何暗示美联储正严肃考虑负利率的迹象，金价可能攻克周一创下的七年半高点并上攻1800。美联储主席作证继续美联储的话题。美联储主席与美国财长在网络上向参议院金融委员会就应对新冠疫情危机发表长篇证词。此次作证没有带来任何波澜，美联储主席呼吁推行更多财政刺激而白宫顾问们表示正在考虑中。疫苗失望情绪推动的避险买盘刺激美元早盘温和上扬。FOMC会议记录可能引人思考。