疫苗前景与重启期待掩盖了美中紧张关系

升级的美中紧张关系主导着上周五的交投，而随着大多数国家度过长周末假期，回到工作岗位的交易员迫切地需要积极的消息。围绕着解除封锁与Novavax可能成功推出疫苗的乐观情绪，催生了亚洲市场的冒险情绪，并且这种情绪正蔓延到欧洲市场开盘。
Moderna上周爆出关于疫苗的鼓舞人心的消息，随后美国另一家公司Novavax也表示，在澳大利亚的疫苗人体试验正在进行中且有望在7月取得试验结果。由于疫苗被认为是迅速回到疫情爆发前正常状态的唯一途径，任何关于疫苗的积极消息都受到交易员的热烈欢迎。
在长周末期间，美国人走出家门享受重新获得的自由；日本宣布再推出金额为数十亿的刺激计划并且暗示，仍处于封锁状态的几个城市正接近于解除封锁。新加坡的GDP增长率为-4.7%，明显好于-7.4%的预期值。
Boris Johnson澄清英国重启路径
在英国，首相有关解除封锁的的时间表的澄清改善了人气并推高英镑。从下周开始，本地街道市场与汽车经销商可以开业；从6月15日起，遵循政府有关保持社交距离指导的所有商店都将可以开业。
商店的重新开张是一次重大尝试，但该领域仍然面临巨大的障碍。CBI数据将在今天晚些时候发布，并且突显出零售业的困境。市场预测，CBI读数再度暴跌，自-55跌至-65。
Project Birch
同样改善英国市场人气的还有Project Birch。该计划由Rishi Sunak授权，旨在救援具有战略重要地位的公司走出严重的财务困境。此举正是法国与德国政府所采取的国家大力投资于私人企业的路径。在德国政府救助Lufthansa后，Jaguar、Land Rover等大企业迅速求援。
供应减少与需求增加带动油价攀升
解除封锁增加路上跑的汽车从而提高对燃油的需求，油价在周二早盘走高。与此同时，至关重要的是市场坚信，产油国将遵从之前达成的减产协议。俄罗斯报告，其日产出已经接近于降至850万桶的目标。需求回暖加之越来越多的证据显示供应正在减少，令油价上扬。
西得州原油价格上涨3%，上看35。FTSE的原油巨头股价可望高开。
消费者信心预计不会强力反弹
展望后市，美国消费者信心将是焦点所在。考虑到美国经济依赖于消费，消费者信心指数的表现可以帮助判断经济复苏的样子。市场预测指数好于4月的暴跌至86.9，但可能依然处于低位。初请失业金人数报告暗示美国大约有25%的劳动力申请了救助，这样的背景很难形成消费者信心的强力反弹。
FTSE 图表
Moderna上周爆出关于疫苗的鼓舞人心的消息，随后美国另一家公司Novavax也表示，在澳大利亚的疫苗人体试验正在进行中且有望在7月取得试验结果。由于疫苗被认为是迅速回到疫情爆发前正常状态的唯一途径，任何关于疫苗的积极消息都受到交易员的热烈欢迎。
在长周末期间，美国人走出家门享受重新获得的自由；日本宣布再推出金额为数十亿的刺激计划并且暗示，仍处于封锁状态的几个城市正接近于解除封锁。新加坡的GDP增长率为-4.7%，明显好于-7.4%的预期值。
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商店的重新开张是一次重大尝试，但该领域仍然面临巨大的障碍。CBI数据将在今天晚些时候发布，并且突显出零售业的困境。市场预测，CBI读数再度暴跌，自-55跌至-65。
Project Birch
同样改善英国市场人气的还有Project Birch。该计划由Rishi Sunak授权，旨在救援具有战略重要地位的公司走出严重的财务困境。此举正是法国与德国政府所采取的国家大力投资于私人企业的路径。在德国政府救助Lufthansa后，Jaguar、Land Rover等大企业迅速求援。
供应减少与需求增加带动油价攀升
解除封锁增加路上跑的汽车从而提高对燃油的需求，油价在周二早盘走高。与此同时，至关重要的是市场坚信，产油国将遵从之前达成的减产协议。俄罗斯报告，其日产出已经接近于降至850万桶的目标。需求回暖加之越来越多的证据显示供应正在减少，令油价上扬。
西得州原油价格上涨3%，上看35。FTSE的原油巨头股价可望高开。
消费者信心预计不会强力反弹
展望后市，美国消费者信心将是焦点所在。考虑到美国经济依赖于消费，消费者信心指数的表现可以帮助判断经济复苏的样子。市场预测指数好于4月的暴跌至86.9，但可能依然处于低位。初请失业金人数报告暗示美国大约有25%的劳动力申请了救助，这样的背景很难形成消费者信心的强力反弹。
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