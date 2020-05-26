疫苗前景与重启期待掩盖了美中紧张关系





升级的美中紧张关系主导着上周五的交投，而随着大多数国家度过长周末假期，回到工作岗位的交易员迫切地需要积极的消息。围绕着解除封锁与Novavax可能成功推出疫苗的乐观情绪，催生了亚洲市场的冒险情绪，并且这种情绪正蔓延到欧洲市场开盘。Moderna上周爆出关于疫苗的鼓舞人心的消息，随后美国另一家公司Novavax也表示，在澳大利亚的疫苗人体试验正在进行中且有望在7月取得试验结果。由于疫苗被认为是迅速回到疫情爆发前正常状态的唯一途径，任何关于疫苗的积极消息都受到交易员的热烈欢迎。在长周末期间，美国人走出家门享受重新获得的自由；日本宣布再推出金额为数十亿的刺激计划并且暗示，仍处于封锁状态的几个城市正接近于解除封锁。新加坡的GDP增长率为-4.7%，明显好于-7.4%的预期值。Boris Johnson澄清英国重启路径在英国，首相有关解除封锁的的时间表的澄清改善了人气并推高英镑。从下周开始，本地街道市场与汽车经销商可以开业；从6月15日起，遵循政府有关保持社交距离指导的所有商店都将可以开业。商店的重新开张是一次重大尝试，但该领域仍然面临巨大的障碍。CBI数据将在今天晚些时候发布，并且突显出零售业的困境。市场预测，CBI读数再度暴跌，自-55跌至-65。Project Birch同样改善英国市场人气的还有Project Birch。该计划由Rishi Sunak授权，旨在救援具有战略重要地位的公司走出严重的财务困境。此举正是法国与德国政府所采取的国家大力投资于私人企业的路径。在德国政府救助Lufthansa后，Jaguar、Land Rover等大企业迅速求援。供应减少与需求增加带动油价攀升解除封锁增加路上跑的汽车从而提高对燃油的需求，油价在周二早盘走高。与此同时，至关重要的是市场坚信，产油国将遵从之前达成的减产协议。俄罗斯报告，其日产出已经接近于降至850万桶的目标。需求回暖加之越来越多的证据显示供应正在减少，令油价上扬。西得州原油价格上涨3%，上看35。FTSE的原油巨头股价可望高开。消费者信心预计不会强力反弹展望后市，美国消费者信心将是焦点所在。考虑到美国经济依赖于消费，消费者信心指数的表现可以帮助判断经济复苏的样子。市场预测指数好于4月的暴跌至86.9，但可能依然处于低位。初请失业金人数报告暗示美国大约有25%的劳动力申请了救助，这样的背景很难形成消费者信心的强力反弹。FTSE 图表