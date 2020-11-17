华尔街收盘创下新高，但并未助力提振早间欧股交投。在前一交易日因Moderna疫苗消息大幅冲高后，投资者们正在稍事休息。

近日有消息称，两种新冠病毒疫苗在后期临床试验中证明了各自的高度有效性，风险情绪升温，股市需求推高。疫苗是恢复“大流行前正常生活”和大流行前经济增长最快，也最为可靠的方法。

新冠疫情隧道尽头显露曙光，这场健康和经济危机已经有了退出策略，这让投资者有了足够的理由欢呼雀跃。

然而，我们也不可能忽略当前的新冠疫情背景。在疫苗广泛分发之前，急剧攀升的病例数和更严格的封锁限制可能都会迅速将脆弱的经济复苏拉离正轨。

英国脱欧进展

英国脱欧谈判本周在布鲁塞尔继续进行。据报道，英国脱欧大臣戴维·弗罗斯特告诉鲍里斯·约翰逊，下周初有望达成一项贸易协议。欧盟部长们也表示，欧盟已做好寻找创造性解决方案的准备，以绕过竞争规则、企业国家援助及捕鱼权等棘手问题。英镑/美元保持上涨势头，轻松守住1.32上方，但自隔夜高点1.3232回落。

特斯拉被纳入标普500指数

特斯拉被纳入标普500指数后，其股价盘前上涨超过13%。投资者预计，随着该股进入标普，被动式基金将调整所持股票以适应标普500指数变化。此外，试图跑赢标普指数的积极型管理基金需要决定是买入、增持还是卖出特斯拉头寸。尽管特斯拉7月发布的季度财报表现亮眼，从而为其纳入标普扫清了主要障碍，但仍有许多人心存疑虑，认为特斯拉所面临的来自老牌对手的竞争将迅速加剧。

聚焦欧佩克

在疫苗乐观情绪和OPEC+将把减产至少再延期3个月的预期中，油价企稳，延续前一交易日涨势。西德克原油(WTI)隔夜攻入每桶41.50美元，而布伦特原油则触及44美元。疫苗是石油游戏规则改变者，一旦疫苗广泛可用，预计旅行需求和流动性都将迅速回升。