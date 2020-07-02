疫苗乐观情绪提振股市，接下来是非农发布

疫苗乐观情绪提振股市，接下来是非农发布

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/2 12:12:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
疫苗消息带来的乐观情绪带动股市走高。亚洲市场隔夜上扬，乐观基调蔓延至欧洲开盘时段。欧股开盘走高，收复前一交易日失地。
最近几周有关疫苗的消息并不多。昨天，辉瑞公司和德国BioNTech公司共同生产的疫苗产生强烈免疫反应，并且在早期人体试验中耐受良好，这一消息得到了市场的广泛欢迎。特别是目前全球新冠病毒感染病例已达1050万例，而美国病例正以每天约5万例的速度增长，经济重启措施也已放缓。
投资者们很大程度上摆脱了其他市场阵痛的影响，其中包括香港动态以及英国脱欧担忧。尽管人们对英国脱欧后能否达成贸易协议的疑虑升温，英国市场情绪依然乐观，英镑上涨，富时指数开盘走高。德国总理安格拉•默克尔证实，谈判进展甚微，欧盟必须为无法达成协议的前景做好准备。这将导致英国根据不利的世贸组织规则退出欧盟。
非农考验
注意力现将转向备受期待的美国就业报告，数据将告诉我们美国能否维持其脆弱的经济复苏，即使在美国南部新冠病例激增的情况下。
预计6月份将新增300万个就业岗位，而此前5月份就业意外增加了250万，料6月非农就业将在4月2000万就业减少后进一步复苏。失业率预计将自13.3%小幅降至12.3%。由于失业人口主要为低薪员工，预计工资增长将保持高位。
昨天的ADP就业报告令人失望，6月份私营部门新增就业人数为230万，虽然这是个创纪录数字，但仍低于预期的300万。鉴于ADP就业数据和NFP之间相关性强烈，今天的非农报告可能不尽如人意。不过，非农报告常常出人意料，而且，鉴于各种动态瞬息万变以及可能的分类错误，最近的非农数据几乎都无法成功预测。
随着美国部分地区经济重启计划暂停或取消，若非农疲弱，或令市场担忧情绪再度成为主导，股市推低同时提振避险美元。反之，若报告强劲，加之疫苗乐观情绪，或带动股市于周末前持续飙升。
富时图表


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