疫苗希望和乐观数据提振股市









围绕疫苗的乐观情绪提振风险偏好，亚洲市场推高，欧洲股市即将开盘走高。优于预期的英国通胀数据则进一步增强风险基调。与此同时，市场整体并未因中美紧张关系加剧受到影响。Moderna公司表示，其新冠病毒疫苗早期试验中所有45名患者全部产生了“强烈的”免疫反应，且无人出现严重不良反应，消息发布后，风险情绪大幅升温。这项发现支持了疫苗的进一步开发，预计将在本月底开始第三阶段临床试验。疫苗是让全球经济恢复到新冠疫情前水平最可靠且最迅速的方法。社交距离将不再是必需，商店，尤其休闲和酒店行业将重回正规。简而言之，疫苗是防止经济衰退、对抗新冠病毒的唯一途径。因此，市场对疫苗开发的消息非常敏感。随着今年下半年的到来，我们可以预期疫苗消息将进一步增多，牛津大学/阿斯利康已于南非和巴西进行了疫苗三期临床试验。英国通胀激增英国6月通胀率飙升0.6%，自5月意外回升，优于预期的0.4%增速。通胀年率为1.4%，高于1.2%的预期。随着封锁措施放松和英国经济逐渐重启，需求回升推高通胀。在昨天惨淡的GDP数据发布后，通胀带来了一些亟需的好消息，并让人们重新相信，英国经济正在复苏，尽管复苏之路依然漫漫。随着油价自3月最低点继续攀升，加上英国人在封锁解除后再度开车出游，汽油价格的上涨也一定程度推高了通胀。核心通胀率稍显逊色，下滑至0.5%。英镑/美元交投上扬0.3%。中国问题被抛诸脑后随着风险偏好上升，股市走高，而作为避险货币的美元已失宠。特朗普下令终止香港优惠待遇的消息也被市场广泛无视。此前有报道称，英国将逐步淘汰华为技术。对疫苗的乐观态度也掩盖了新冠病例激增阴影。美国确诊人数达到340万，死亡13.6万人。由于新冠病毒感染人数创历史新高，加州对疫情最严重的县再度实施封锁措施。欧元因经济刺激希望走强外汇市场上，德国总理默克尔和西班牙总理桑切斯承诺推进欧盟基金之后，欧元表现出色，在经济复苏刺激计划将很快达成的希望中攻入4个月高点。富时图表