疫苗疑虑挫伤人气，FTSE关注6325支撑的得失

周四是美国感恩节假期，大部分交易员“袖手旁观”导致时段内交投清淡。周五美国市场开市半天，但我们预测成交量不会太大。黑色星期五购物日也会转移市场的注意力。

对于阿斯利康疫苗试验可靠性的质疑愈发增多，周初所见的疫苗乐观情绪已完全消失不见，欧洲股市正在小幅下跌。这些疑问可能拖延监管机构对阿斯利康廉价且易于运输的疫苗进行快速审批。

阿斯利康的一个子团队意外发现服用一半的剂量能够得到90%的阻断效果，为了评估少于一半剂量的有效性，这家制药巨头可能展开更多的研究。阿斯利康股价目前下跌1%。

中国工业企业利润飚升

对疫苗的关切掩盖了中国工业企业利润实现2017年年初以来最快增长速度的消息，但矿业股自这个全球最大的金属消费国的经济复苏良好的认可中找到支撑。中国的这种态势与欧洲和美国形成鲜明的对比，后两者仍在费力控制疫情。

英国前景黯淡

英国政府昨天宣布，在全国封锁下周结束时实施详细的分级制度。届时可能达到最高的等级3，所以经济前景依然特别黯淡。

原油与黄金承压

受供应过度与对疫苗终结疫情的怀疑影响，周五油价悄然下跌。虽然连续第二个时段下跌，布伦特原油与西得州原油本周还是有望取得6%左右的涨幅。

与此同时，避险情绪无助于黄金，金价继续在1800上方不远处寻找方向。

FTSE 图表

FTSE月初在疫苗消息刺激下强力上扬，之后一直在6515-6325的平行通道内盘整，目前在通道下轨企稳。如果攻克6325，可能打开加速下滑的空间，探向水平支撑位6120和50天、100天和200天均线相汇的6000附近。

如果守住6325支撑位，FTSE可望再攻6500。