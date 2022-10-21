美元/日元触及150后的未来走势

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/10/21 13:30:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

美元/日元今天又跨过了一个里程碑，即1美元兑150日元。这是陷入困局的日本货币自19908月以来的最低水平。所有人的目光都一直紧盯着这一关键点位，该货币对第一次触及该点位时总是会引起反响。市场猜测超过150.00整数位可能会触发一些大型期权策略或政府干预，而美元/日元在进入盘整之前迅速下跌了35点（见下方美元/日元图表）。关键问题是美元/日元的下一步如何走？

由于美国和日本货币政策的巨大分歧，美元/日元任何的下跌都面临持续的买盘压力。美联储正在激进加息，与此同时，尽管全球通胀飙升，日本央行仍是唯一没有放弃超宽松货币政策的主要央行。若要美元/日元走低，日本央行将不得不改变策略。否则，请留意150整数位上方新的买盘压力！

对此，日本政府可以选择耗尽所有美元储备来捍卫日元，但购买日元只是权宜之计。每次干预后，美元/日元都在日元的几轮强势迅速消失后重新恢复涨势。

日本央行为了调控收益率曲线，而允许本币大幅贬值。这需要用大量新发行的日元购买日本国债。实际上，此举又供应了政府试图从市场吸收的日元。而事实证明政府的干预是徒劳的，这也就不足为奇了。

日本央行昨晚再次出手。在10年期国债收益率连续第二天高于自己设定的0.25%上限后，它宣布了紧急购买债券的行动。

正如我的亚洲分析师同事Matt Simpson所指出的，美元/日元几乎不可避免地会突破[150.00]，但问题是突破后会发生什么。您瞧，它的确突破了150关口。现在是否会像Simpson所想的那样，招致财政部或日本央行官员更严厉的措辞

但这样会引发更大的问题吗？

以上图表由彭博社的Valerie Tytel分享。她警告称，收益率曲线控制（YCC）失效是不能忽视的可能性。这是因为10年期日元互换已经开始显著上升，超过10年期日本国债收益率0.25%的门槛。这表明投资者正通过做空日本国债来对冲他们的押注，因为他们担心YCC可能会被弃用。

鉴于日本央行可能被迫放弃YCC的风险越来越大，如果真的这样做，一定要小心美元/日元的大幅下跌。这可能会引发日元类似于2015年瑞士法郎的走势，当时瑞士央行放弃了欧元/瑞士法郎的下限1.20

当然，这并不意味着您应该做空美元/日元，因为这一趋势一直非常强劲。但如果您是多头，要格外小心，时刻确保自己设置了止损（也许该用保证止损）。如果您预计YCC可能遭弃而做空美元/日元，那么一定要确保您有适宜的风险管理策略——例如，在超过150整数位的地方设置止损，以防日本央行拒绝放弃YCC

 

接下来轮到美联储发言和失业数据

随着我们进入美国开盘时间，英国夏令时13:30将公布失业救济申请人数。申请人数预计将从上周的22.8万人小幅上升至23万人。美联储发言人也将成为焦点，杰斐逊、鲍曼和库克将通过电视转播发言。最近发言的美联储官员是尼尔·卡什卡里，他强调了鹰派声明，称美联储不会在核心通胀继续上升的情况下考虑暂停加息。

 

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