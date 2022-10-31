美国核心PCE和ECI上升，将如何影响本周FOMC会议

上周五数据公布前，“美联储传话筒”、《华尔街日报》记者Nick Timiraos发推特称：“美联储并不是完全依据通胀数据决策，下周很可能不会改变加息75个基点的计划，如果雇佣成本指数(ECI)再次畸高，可能推高利率目标，扰乱12月加息步伐放缓的讨论。”

上周五上午公布的数据接近预期。作为美联储最常用的通胀衡量指标，个人消费支出(PCE)同比上涨5.1%，略低于预期的5.2%，但高于前值4.9%，创下3月以来最高水平。第三季度ECI指数环比增长1.2%，符合预期，较前值1.3%略有下滑。

根据Timiraos的推文和上周五的通胀数据，可以肯定本周议息会议将继续加息75个基点。不过今天的数据对12月议息会议又有哪些影响？别忘了，Timiraos几天前曾撰文暗示11月议息会议上，美联储将讨论是否应当将加息幅度从75个基点降至50个基点。尽管核心PCE和ECI数据基本符合预期，但上周五推文又强调“如果雇佣成本指数(ECI)再次畸高”，那么美联储会认为1.2%的数值是畸高吗？此外，核心PCE达到3月份以来最高水平，彼时美联储首次开始加息。由于核心PCE是美联储最常用的通胀参考指标，因此美联储很可能在12月会议上继续坚持加息75个基点。

芝商所FedWatch工具显示，鉴于FOMC的11月议息会议将继续加息75个基点，12月维持75个基点的可能性增加至40%，不过加息50个基点的可能性仍高达50%。

来源：芝商所

从4小时图来看，美元/日元对利率预期动态最为敏感，受此前日本银行会议鸽派立场影响，上周五市场整体买入货币对。如果市场认为11月和12月加息75个基点大势已定，美元/日元可能进一步上升。在4小时图上，货币对在水平阻力位附近的147.51徘徊，继续上行，下一阻力位则位于上行通道上轨148.75附近。继续向上，价格将上探心理整数阻力位150.00，最后达到10月21日高点151.95。如果货币对下行，则第一个支撑位将落在9月22日高点145.10和10月27日低点145.90形成的区间。继续向下，价格可能跌至9月22日低点到10月21日高点的61.8%回档144.78，下一个支撑位落在10月4日低点143.49。

来源：Tradingview, Stone X

那么美联储会认为1.2%的数值算是“畸高”吗？同时，美联储最关注的通胀衡量指标PCE重回3月以来高点，应该会引起美联储重视。11月会议加息75个基点似乎已成事实，市场现在将视线转向12月会议，届时美联储是否会转向，放缓加息步伐？如果新经济数据出炉，是否会提高市场的利率目标预期？