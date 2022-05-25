美元/日元受美楼市不振拖累，关注头肩顶形态的发展- 嘉盛官网

4月楼市数据发布期接近尾声，此时公布的新屋销售数据非常难看，月率下降了16.6%，而预期值和前值分别为下降1%和下降10.5%。季调后的真实新屋销售为591,000，是2020年4月以来最低点，也远低于750,000的预期值。上周先行发布的4月成屋销售下降2.4%，季调后为5,610,000，是2020年6月以来最低点。美国将在明天发布5月20日当周MBA 30年期抵押贷款利率，前值为5.49%。不要忘了，今年2月抵押贷款利率还低于3.5%。所以，抵押贷款利率迅速大涨，是房屋销售减少的主因之一。

糟糕的楼市数据发布后避险交易紧随而至，美元/日元走弱，一改最近从3月4日114.65低点上涨到5月9日131.25高点的势头。该货币对因此形成头肩顶形态，今天下跌130点子后击穿了形态颈线，正下探形态目标。头肩顶形态的目标为突破位加上头部到颈线的高度，本例中在123.70附近。

来源: Tradingview, Stone X

美元/日元4小时图止步于3月31日低点到5月9日高点行情的50%回档位，即126.31附近。要到达头肩顶目标，不仅需要攻克该位，还需要下破水平支撑位和前述行情的61.8%回档位相汇的125.10。

来源: Tradingview, Stone X

美国楼市数据弱于预期，市场进入避险模式，拖累美元/日元。该货币对后市是否继续下探头肩顶形态的目标？如果继续下探，可能需要避险情绪的进一步助力。

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