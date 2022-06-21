央行决议余威或再掀风云，关注风暴中心的日元、欧元等- 嘉盛官网

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/6/21 13:05:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

本文涵盖以下主题：

  • 大宗商品市场的溢出效果
  • 美元触顶论言之尚早
  • 美联储Waller7月加息75个基点
  • 美元/日元挺进140
  • 瑞郎/日元：本周最佳非美货币对？

 

周一重大消息缺席而美国休市，股市略微上涨，外汇市场大部分时候相当平静。但各大央行上周决议造成的震荡可能余波未散，日元、瑞郎、欧元和美元等可能从周二开始再度吸引市场注意。

 

大宗商品市场的溢出效果

本周本身不像上周那么繁忙，外汇市场的波动性或降低。然而，大宗商品市场上周和本周开局的颓势或产生一定的溢出效果，给商品货币带来下跌压力，澳元和纽元等货币值得重点关注。与此同时，美联储不断发出强硬声音，可能仍是央行中立场最积极的一个。这点应可约束美元的下行空间，特别是美元兑那些央行立场依然温和的货币，即日元。

 

美元触顶论言之尚早

在美联储上周加息之后，美元的涨势没有更进一步，催生美元或已触顶的言论。最终可能证实事实如此，但我并不是特别相信，虽然以瑞郎为例，多个货币兑美元可能扩大上行。瑞士央行意外加息，推高了瑞郎兑美元。

但有种假设认为，“聪明的钱”毫不在意已知的事实，导致市场总是因为出人意料的事件而波动。根据这种逻辑，美联储加息75个基点并不是出人意料的事件，因为美联储已多次通过金融媒体透露将加息75个基点而不是50个基点，并且足足造势一周左右。当周美元兑一切都升值，直至FOMC落实所说。现在，“普通的钱”买进美元，但已然料到美联储决策并先行买入的“聪明的钱”在卖出美元。

但上述逻辑并不必然意味着美元就已触顶。美联储仍然是主要央行中最积极的一家，这应可继续利好美元兑那些央行立场依然温和的货币，比如日元，又比如欧元，不过后者的程度可能不及前者。

 

美联储Waller7月加息75个基点

美联储官员Christopher Waller最新发表的评论没有偏离美联储的强硬轨迹，其声称支持FOMC7月再加息75个基点，当然前提是经济数据的表现符合预期。美联储主席定于周三在国会作证，市场将细细品味他有关未来政策轨迹的措词。

 

美元/日元挺进140

如上所述，美联储不断透露强硬立场。美联储仍是主要央行中立场最积极的一家，这点应可约束美元的下行空间，特别是美元兑那些央行立场依然温和的货币，即日元。日本央行上周按兵不动，美元/日元随后收复135整数位，蓄势上攻140的动能保持不变，途中没有任何明显的阻力：

 

瑞郎/日元：本周最佳非美货币对？

其它央行方面则出现了一些意料之外的情况。瑞士央行宣布加息50个基点，而大家本来的预期是其维持利率不变，或最多加息25个基点。瑞士央行出人意表的决策引爆瑞郎行情。除了瑞士央行，上周另一不按常理出牌的是日本央行。尽管日本央行难以控制收益率的言论见诸报端，央行充耳不闻维持货币政策不变。所以，非美元货币对中瑞郎/日元值得关注，后市或延续涨势。

 

 

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