美元/加元或准备下破，留意头肩顶颈线的得失- 嘉盛集团官网

如果引发1.2600下方的止损，美元/加元可能迅疾跌至下个支撑位

美元/加元正逼近1.2600大关，如果下破，可能为短线方向定调。

和许多其它货币对一样，美元/加元的两个最大决定性因素是通胀和就业。

美国通胀年率现为 6.8% 。美国将于明天发布 12 月 CPI ，据市场预测为 7% 加拿大通胀年率现为 4.7% ，是 2003 年 2 月以来最高点。 12 月通胀报告定于下周揭晓 美国前两个月的非农就业报告都令人失望且明显差于预期，新增就业读数分别为 249,000 和 199,000 。 加拿大前两个月就业人数变化值分别为新增 153,700 和 54,700 ，双双强于预期

加拿大已退出其债券购买计划，有声音期待加拿大央行最快于1月26日的下次会议上开始加息。加拿大央行前一次会议宣布维持利率在0.25%不变。美国方面，鲍威尔已暗示美联储将于3月结束其债券购买计划。市场目前计入3月加息1次、余下时间再加息3次。

美元/加元正逼近头肩顶形态的颈线。

美元/加元形成大型头肩顶形态。突破1.2600剑指1.2250/1.2300附近的前低点

关注油价。油价和美元/加元的相关性系数高达-0.84！

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— Joe Perry FOREX.com (@JoeP_FOREXcom)2022年1月11.

美元/加元如果下破颈线所在的1.2600，则目标在1.2240附近。但在通往该目标的路上还有不少“拦路虎”，首先就是2021年10月21日低点到2021年12月20日高点行情的61.8%回档位，即1.2566，然后是200天均线1.2500和水平支撑位1.2415。如果守住1.2600，上看50天均线所在的1.2693、水平支撑位1.2764和2021年12月20日高点1.2950。

来源: Tradingview, Stone X

美元/加元另一个需要重点关注的影响因素是原油。下图底部显示，两者正呈现高度负相关联系，相关系数为-0.84。高于+0.80或低于-0.80的读数被认为相关性“显而易见”。所以，原油如果继续走高，应可推低美元/加元。

提醒读者，此文发稿时西得州原油期货交投于80.58阻力位。

来源: Tradingview, Stone X

请留意美元/加元大举击穿1.2600的可能性。如果下破该位引发止损单，后市或迅速跌至下个支撑位。美国CPI和原油可能很快发挥作用。

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