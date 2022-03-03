加拿大央行加息25个基点且预计今后继续升息- 嘉盛官网

加拿大央行2018年10月以来首次加息，加息幅度为25个基点，目前基准利率上调至0.5%。

2022/3/3 12:42:00

加拿大央行201810月以来首次加息，加息幅度为25个基点，目前基准利率上调至0.5%。这样的结果符合大部分经济学家的预期，但也有很多市场参与者期待的是一次幅度为50个基点的加息。加拿大央行指出，将继续对其资产负债表进行再投资，保持债券持仓量不变。央行还表示，鉴于能源与食品等大宗商品价格上涨，央行今后预计继续升息。加拿大央行将利用货币政策工具，推动通胀率回到2%的目标，并牢牢控制通胀预期。

美元/加元日图在111日下破了头肩顶形态的颈线后似乎前往此形态目标1.2250附近，但被202162日低点到122日高点行情的50%回档位，即1.2450附近所打断。该货币对随后反弹并且自那以后的大部分时间交投于1.2636 - 1.2777区间。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/加元4小时图试图站上长达一个月的通道的上轨但以失败告终。请注意，价格突破通道一端失败后往往考验通道的另一端。支撑位在通道下轨，即水平通道线1.2636附近。如果下破，可以下看水平支撑位兼210日低点到224日高点行情的127.2%扩展位1.2570附近。第三个支撑位在前述行情的161.8%扩展位兼202161日低点到1220日高点行情的50%回档位，即1.2485附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

阻力位在今天高点与224日以来的下斜趋势线1.2745附近，然后是通道上轨水平趋势线1.2777附近，接着是224日高点1.2878

加拿大央行一如市场预期加息25个基点并预计今后继续加息。美元/加元随后走弱并逼近持续一个月的长期通道的底部，请注意下方支撑位的得失。

 

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