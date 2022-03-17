加拿大CPI强于预期，增添加拿大央行加息压力 - 嘉盛官网

强于预期的加拿大CPI与就业数据可能继续推动加拿大央行加息。

2022/3/17 13:37:00

今天是FOMC的主场，但加拿大也发布了国内CPI数据。2月表面CPI年率上涨5.7%，高于5.5%的预期值和5.1%的前值，也创下19918月以来最高点。另外，剔除食品与能源的核心CPI年率上涨4.8%，高于4.5%的预期值和4.3%的前值。还记得加拿大央行在32日自2018年以来首次加息，幅度为25个基点，但维持债券收益再投资操作，尚未准备开始收缩其资产负债表。另外，上周揭晓的就业报告显示，2月新增就业达到33.6万人，高于新增16万人的预期值。平均每小时收入年率3.3%，高于2.3%的预期值和2.4%的前值。高于预期的通胀与强劲的就业数据可能表明，加拿大央行需要在货币政策上更进一步。

加元/日元于2021820日在84.67附近构筑锤子低点，之后大举上攻，于当年1021日摸至93.02。该货币对自此交投于上升三角形形态内，与此同时未能摆脱50天和200天均线的束缚。过去一周里，加元/日元和大部分日元货币对一样跟随上涨的利率走高。叠加强于预期的通胀与强劲的就业数据，加元/日元今天继续上行，攻克1021日前高点93.02后创下201511月以来最高点。今天高点93.25也是201511月以来高点，构成阻力位。

 

来源: Tradingview, Stone X 

 

日图上的阻力除此之外还有水平阻力位兼33日高点到38日低点行情的161.8%扩展位93.40，如果告破，上看20153月以来水平阻力位93.75

 

 

 

来源: Tradingview, Stone X 

 

但请注意，RSI目前与价格背离，暗示价格可能准备回撤。第一支撑位在水平支撑92.59，然后是33日以来高点91.97，接着是38日低点91.59和水平支撑位90.71

强于预期的加拿大CPI可能携手优于预期的就业数据继续施压加拿大央行，迫使其进一步紧缩银根。这些因素助涨加元/日元，但因为RSI与价格背离，请留意回撤可能性。

 

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