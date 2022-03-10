原油与货币对之间的相关性：如何利用货币对交易油价的起伏？ - 嘉盛官网

货币对交易者可以通过交易与原油价格有关的货币，参与交易OPEC决议等主要事件前后的油价波动。本文带大家了解如何在外汇市场交易原油，以及哪些货币对与油价有关联。

作者： 高级财经作者
2022/3/10 20:12:00
作者： 高级财经作者

油价与货币对

如果无法直接在原油市场建仓，常见的做法是利用货币对参与该大宗商品的交易。

部分经济体依赖出口，所以，大宗商品与货币对之间的相关性并不罕见，可以是正相关也可以是负相关。无论如何，我们要记住，它们之间的相关性并非永恒不变。有时候相关性较高，但有时候又完全无关，原因在于发挥作用的并不只有油价一个因素。所以，一方面我们将讨论几个最常见的原油货币对，另一方面读者在交易时要联系当时的背景。如果没有正确理解相关性的强弱，可能遭遇巨额亏损。

 

原油相关货币对

美元/加元

当油价开始波动，货币交易者首先想到的交易对象很可能是美元/加元。该货币对传统上与油价负相关，但相当反复。

两者之间呈现负相关性的主要原因是美元在原油和美元/加元的交易中都是被卖出的对象。原油以美元计价，每一桶原油被买入就有对应单位的美元被卖出。 而当美元/加元被买入时，也就是用一定数量的美元买入1加元，即当油价和加元上涨时美元/加元下跌。反之亦然。

加拿大也是一个原油出口大国，传统上大部分出口到美国。所以，当油价波动时，从美国流入加拿大的资金量会发生变化并影响货币需求。

不过，虽然美国现在仍从加拿大进口大量原油，但不能说其是净原油进口国，因为随着钻井和开采行业取得成功，美国页岩油产出增加，现已成为全球最大的产油国。

也就是说，油价的上涨不再必然导致高位贸易赤字，反而可以降低贸易赤字。所以，美元/加元和原油之间的相关性不似以前那么可靠。事实上，很多人预计，随着美国石油货币的属性增强，美元/加元和原油之间的关系可能从负相关转为正相关。

由于相关性不断变化，货币对交易者在建仓时了解当前价格趋势与政治经济大势非常重要。

加元/日元

加拿大是全球最大的原油出口国之一，经济与该大宗商品密切相关。当油价上涨，进入加拿大的资金流增加，加元也升值。

而日本是主要的原油进口国，油价可以高度影响日本的经济增长与经济支出。

也就是说，加元/日元与油价之间存在正相关联系。随着油价上涨，加元上涨且日元下跌。虽然两者并非一对一的关系，但整体趋势是这样的。

 

其它需要关注的原油相关货币对

美元/加元和加元/日元是两个主要的原油相关货币对，还有其它主要的原油出口国和进口国对应的货币也被视为“相关货币”，只是它们的流动性较弱，意味着点差较大。

比如挪威克朗和俄罗斯卢布。挪威和俄罗斯在历史上都是大型原油出口国。值得关注的相应货币对包括美元/挪威克朗、加元/挪威克朗和美元/俄罗斯卢布。

 

 

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