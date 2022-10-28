美国三季度GDP走出技术性衰退，但忧虑仍在

2022/10/28 15:36:00

在经历连续两个季度GDP负值（被认为属于技术型衰退）后，第三季度初值显示美国GDP已回归正直区域，走出技术型衰退。第三季度GDP增长2.6%，高于预期2.4%，较前值-0.6%回升明显。此次GDP增速上涨的最主要因素是贸易逆差缩小，进口下降6.9%，出口增长14.4%。此外，第三季度GDP价格指数为4.1%，低于预期的5.3%，较前值9.1%减少超一半！也许美联储的加息措施开始发挥效果了？

虽然美国三季度GDP跑赢预期，但9月耐用品订单不及预期环比增速为0.4%，低于预期的0.6%，较前值0.2%有所回升。更令人忧虑的还有非国防货物订单（除飞机外）环比减少0.7%，与预期增加0.5%和前值增加0.8%相反。此外，工厂订单（不包括交通运输）的环比增速为-0.5%，订单减少，不及预期增长0.2%，逊于前值0%。这意味着耐用品订单主要来自交通运输部门，尤其是来自政府的飞机订单。

美联储极其关注的核心PCE值得注意，该通胀指标的第三季度初值为4.5%，与预期持平，低于前值4.7%，创下2021年第二季度以来最低水平。该数值与预期一致，且9月数据纳入计算，因此可以推断，本周五公布的核心PCE值应与预期的同比增长5.2%相差不远。

美元/加元在1013日创下近期高点1.3978，随后美元贬值，货币对交投价随之狂泻。今日数据好坏参半，难以提振美元/加元，经济走弱和高通胀信号令美元进一步承压。该货币对目前在1.3502附近交投，为104日低点形成的支撑位与921日以来长期上行通道上轨汇合处。

来源：Tradingview, Stone X

如果美元/加元继续走低，跌穿1.3502，第一支撑位将落在1.3466，即912日低点至1013日高点的50%回档位。继续向下，第二支撑位位于61.8%回档位，第三支撑位落在922日低点1.3227。如果美元/加元守住关口实现反弹，则第一阻力位位于对称三角形下轨靠近1.3670，第二阻力位则在三角形上轨1.3780附近。如果货币对价格在此突破，则下一个阻力位将落在1.38551021日高点）。

来源：Tradingview, Stone X

鉴于下周FOMC会议很可能继续加息75个基点，因此今日美国数据不会扭转投资者态度。GDP数据虽然较预期出色，但毕竟已成历史，连第三季度核心PCE初值也不过如此。耐用品整体数据向好，但经不起细看。所以今日数据公布后，仍要做好准备迎接下周FOMC会议加息。

 

 

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