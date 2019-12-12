美股：贸易协议新闻后，表现滞后的BAC、C和CAT 追涨

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2019/12/13 10:40:00
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中美第一阶段“迷你贸易协议”达成的消息传出，全球金融市场处于风险偏好状态。此外，风险情绪也一定程度受美联储最新一轮回购操作推高，到2020年1月份，美联储将再为短期融资市场注入3650亿美元流动性，以减轻年底关键时刻可能的流动性冻结局面。

简而言之，风险资产至少中期受上述“事件”支撑。我们已对主要股指进行了大量研究，并从技术分析角度解释了为何多头仍为主导，我们强调了高风险纳斯达克100指数、科技和半导体板块表现突出，继续引领牛市。

现在，我们将重点关注一些落后的股票，鉴于它们各自上行动量刚自“较低的基数”启动，未来几周或展开追涨。

相对强弱/比率图表



  • 表现落后板块的比率图表；金融和工业板块开始出现跑赢市场（标普500）的迹象。
  • 在2019年3月以来见底后，金融/标普500比率上破。
  • 工业/标普500比率开始自2018年12月以来重要的12个月见底形态支撑反弹。
10年期美债殖利率表现支持工业和金融板块走势


  • 美国国债继续低点抬高，自2019年9月以来的10年期美债殖利率走势同样支撑工业和金融板块当前的上行。
美国银行（BAC） - 仍在推高


  • 我们在2019年10月22日报告中强调过BAC。
  • 关键技术面要素依旧积极，我们已经将关键中期支撑自30.30调高到30.90，后市或进一步上行，目标看向阻力36.30，然后是39.50/40.00
  • 反之，若日图收于30.90之下，看涨基调落空，后市或下修，考验重要支撑26.60（也是2016年2月11日低点以来上升通道下轨）。

花旗集团（C）- 上破重要下降阻力后继续上扬


  • 该股开始于2018年12月26日低点以来上行通道内推进。对关键中期支撑70.40上方下行看涨，后市或进一步推高，目标80.70，然后85.30
  • 反之，若日图收于70.40之下，上破落空，后市或下修探向下个支撑60.30。
卡特彼勒 （CAT） – 上破持续十个月的下降阻力后走高

  • 对关键中期支撑134.90上方任何下行看涨，后市或继续推高，目标下个阻力159.30/161.35（也是斐波拉契扩展/回档群）
  • 反之，若日图收于134.90之下，上破落空，后市或下修，再度考验重要区间支撑 117.25/112.65。

图表来自： eSignal



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