SPDR BLOOMBERG BARCLAYS高收益债券ETF看涨

SPDR BLOOMBERG BARCLAYS高收益债券ETF看涨

作者： 
2019/9/18 15:14:00
作者： 

SPDR Bloomberg Barclays高收益债券ETFJNK



关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位): 107.70

阻力位: 109.46, 111.00 & 112.78

下个支撑位: 105.55

后市趋势（1-3周）

守住107.70JNK看涨，如果站上109.46，巩固新一轮潜在涨势，目标先后指向111.00和下个重要的中线阻力位112.78

但若日图收于107.70下方，上述看跌基调落空之余可能下修并回踩主区间的支撑位105.55。

要素

  • 2018年12月28日低点98.77以来，JNK上演了数月的上涨趋势，之后从2019年4月30日开始，JNK走出长达5个月的“杯柄”区间形态。该形态出现在上涨趋势之后通常暗示潜在盘整，如果站上区间阻力位，可能启动新一轮上涨。
  •  “杯柄”区间形态的阻力位在109.46。
  • 动能依然向上。日图RSI提前自重要的下降阻力位（对应“杯柄”区间形态的阻力位）向上突破。此外，日图RSI尚未到达严重超买位。
  • 中线阻力位112.79是2012年5月/2014年12月以来前主区间支撑位、“杯柄”区间形态的测量退出目标，以及2018年12月28日低点到2019年4月30日高点的0.764扩张位，从6月3日低点拉出。

图表来自eSignal 



相关主题： 股市 美国联邦公开市场委员会

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