美国股市一览：殖利率曲线倒挂程度加深，美国股指触及10周低点

综述
- 美国股指全线下跌约1%，触及10周以来最低水平。
- 11个板块中10个连续第二天走低。原材料股（XLB）小幅上扬，而公用事业（XLU）再次成为表现最弱板块。
- 交易员们再次因殖利率曲线倒挂感到紧张，10年期和3个月期债券息差进一步扩大至负值。
- 强生公司（JNJ）股价因当前有关该公司促成阿片类药物泛滥的指控大跌逾4%。
- 亚洲股指开盘走低，韩国KOSPI指数低开逾1%。
*明天亚盘无重大影响型财报待发
宏观经济事件日程
*数据来自 Refinitiv。 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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