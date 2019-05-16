美国股市一览：美国股指收复周一失地

综述
- 美国股指连续第三天上涨，收复周一全部失地。
- 当天所有11个主要股指悉数走高，材料类股领涨。能源类（XLE）是技术面最为疲弱的板块，不过当天仍斩获逾0.5%涨幅。
- 优步逐步逼近45美元发行价，收于43.00美元。
- 部分归因于中国或对华为禁令反应强烈的担忧，苹果（AAPL）股价昨日小幅收跌。
- 今日公布的美国次级经济数据总体稳健，初请失业金人数报于21.2万，预期为22万；4月新屋开工123.5万，预期为120.9万。
- 沃尔玛（Walmart）财报优于预期，股价上涨近1.5%，不过涨幅较早前有所收窄。
公司事件日程
NTS = 未明确具体时间
宏观经济事件日程
*数据来自 Refinitiv。 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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