美股一览 – 股市自恐慌性抛售中回升

头条新闻





美国各大股指全天反弹但依然小幅收低（跌幅不超过0.5%）。

当天11个主要板块中有10个板块下跌，其中健康医疗领跌，且材料板块表现滞后。

贸易头条新闻主导当天的交易。美国总统发推文称美国在对华贸易上“将不会继续承受损失”。与此同时，中国仍然计划派遣一个代表团于本周赴华盛顿与美国谈判，但尚不清楚谈判代表刘鹤是否同行。

贸易头条新闻主导当天的交易。美国总统发推文称美国在对华贸易上“将不会继续承受损失”。与此同时，中国仍然计划派遣一个代表团于本周赴华盛顿与美国谈判，但尚不清楚谈判代表刘鹤是否同行。 今年最受期待的Uber的IPO，其股票最快可能在本周五挂牌上市。Uber希望募集到900亿美元左右的资金。

日本市场在漫长的黄金周假期后将恢复交易。

*周二亚洲时段没有重量级公司将发布财报。

宏观经济日历





*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。



