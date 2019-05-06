美股一览 – 股市自恐慌性抛售中回升

头条新闻
- 美国各大股指全天反弹但依然小幅收低（跌幅不超过0.5%）。
- 当天11个主要板块中有10个板块下跌，其中健康医疗领跌，且材料板块表现滞后。
- 贸易头条新闻主导当天的交易。美国总统发推文称美国在对华贸易上“将不会继续承受损失”。与此同时，中国仍然计划派遣一个代表团于本周赴华盛顿与美国谈判，但尚不清楚谈判代表刘鹤是否同行。
- 今年最受期待的Uber的IPO，其股票最快可能在本周五挂牌上市。Uber希望募集到900亿美元左右的资金。
- 日本市场在漫长的黄金周假期后将恢复交易。
*周二亚洲时段没有重量级公司将发布财报。
*周二亚洲时段没有重量级公司将发布财报。
宏观经济日历
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
二月 8, 2023 04:50 上午
二月 7, 2023 07:12 上午
二月 6, 2023 06:07 上午
二月 3, 2023 06:31 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
一月 5, 2023 05:37 上午
一月 5, 2023 05:32 上午
十一月 30, 2022 03:29 上午
十一月 24, 2022 04:27 上午