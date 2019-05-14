美国股市一览：股市反弹，但贸易谈判仍无进展

综述
- 美国股指在昨日暴跌后反弹，当日上涨约1%。
- 11个主要板块中有10个上涨，其中科技股（XLK）以2%涨幅领先。公用事业股(XLU)表现不佳，下跌近1%。
- 今天，优步股价重回40.00 美元，收复上市首日以来近一半失地，不过交易员仍对其前景持高度怀疑态度。
- 在昨天市场大规模避险走势后，美国政策制定者正处于损害控制模式。美国财政部长努钦暗示，他可能“很快”访问中国，继续进行贸易谈判，而特朗普总统则表示，谈判尚未破裂，并将双方之间的分歧形容为一场“争吵”。
公司事件日程
NTS = 未明确具体时间
宏观经济事件日程
*数据来自 Refinitiv。 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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