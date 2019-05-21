美股一览：股市回升但美-中贸易僵局未破

头条新闻
- 美国各股指周二反弹1%左右。
- 当天表现最强的是材料板块，斩获约1.5%的涨幅。必需消费品板块表现垫底，也是当天唯一下跌的板块。
- 中国官媒维持对美方的强硬姿态，声称“中国绝不是在虚张声势”并指出“胜利将在中国手中”。不过美国在昨天豁免了一些华为供应商，暗示美国或许愿意回到谈判桌。
- 零售商J.C. Penney的财报不及分析师预期，股价随后跌逾7%。
*周三亚洲时段没有重量级财报揭晓*
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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