美股一览：节后交易中各股指下跌

头条新闻
- 美国各股指全天走弱，最终收低，跌幅在0.5%-1%之间。
- 11板块中有10个当天下跌，其中通讯服务上涨0.5%左右、公用事业以近2%的跌幅成为最弱的板块。
- 美国数据：3月Case-Shiller房价年率涨2.7%、谘商会消费者信心升至11月以来最高点134.1。
- 数据表现可喜，但10年期美债殖利率跌至2017年9月以来最低点2.27%。
- Fiat Chrysler拟以350亿美元与Renault SA合并，股价随后反弹逾7%。
- 亚洲股市开盘涨跌互见。
*今天亚洲时段没有重量级财报公布*
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
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五月 24, 2022 03:58 上午