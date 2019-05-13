美国股市一览：中国宣布反制措施，全球股市2019年最糟糕的一天

综述
- 美国股指暴跌，主要美国股指收跌约2-4%，全球股市遭遇今年来最大单日跌幅（ACWI）。
- 各板块中，公共事业（XLU）股连续第二天小幅上涨，表现最佳，科技股（XLK）表现最差，今天大跌约3%。
- 中国誓言向美国进口商品加征关税，避险情绪主导今天市场交投。中国官方媒体暗示中国正考虑采取更极端的措施，如禁止美国农产品进口或抛售美国国债。
- 优步（UBER）在周五首日上市后再跌12%，其对手 LYFT股价今天跌幅6%。LYFT现交投价格较3月IPO发行价下跌了33%。
公司事件日程（亚洲时段）
BOM = 市场开盘前
宏观经济事件日程
*数据来自 Refinitiv。 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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