美国股市一览：特朗普对墨征税是虚张声势？股市就这么认为！

综述
- 美国股指在昨日上涨基础上继续走高，主要股指今日斩获近1%涨幅。
- 能源股(XLE)表现最为疲软，油价因库存意外增加下跌3%。对利率敏感的REITs （XLRE）和公用事业股（XLU）今天涨幅均超2%。
- 今天公布的美国顶级数据喜忧参半：5月ADP就业仅增加2.7万，远低于预期的18.5万，报于2010年以来最低水平。另一方面，ISM非制造业PMI升至56.9，优于预期的55.4。报告中广受关注的就业分项指数从上月的53.7升至58.1。
- 市场对美国不会向墨西哥征收关税的信心升温，共和党参议员（兼参议院财政委员会主席）格拉斯利最近也表达了同样的看法。下周一就是美国给出的最后期限，两国谈判刚刚启动。
- 优步（UBER）股价反弹，自上月首次公开募股以来第一次测试其IPO价格$45.00。
- Gamestop（GME）公司财报收益不及预期并取消股息派发，其股价下跌35%。
*明天亚盘无重大影响型公司财报待发
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