美国股市一览：特朗普对墨征税是虚张声势？股市就这么认为！

美国股指在昨日上涨基础上继续走高，主要股指今日斩获近1%涨幅。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2019/6/6 2:10:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管


综述

  • 美国股指在昨日上涨基础上继续走高，主要股指今日斩获近1%涨幅。
  • 能源股(XLE)表现最为疲软，油价因库存意外增加下跌3%。对利率敏感的REITs （XLRE）和公用事业股（XLU）今天涨幅均超2%。
  • 今天公布的美国顶级数据喜忧参半：5月ADP就业仅增加2.7万，远低于预期的18.5万，报于2010年以来最低水平。另一方面，ISM非制造业PMI升至56.9，优于预期的55.4。报告中广受关注的就业分项指数从上月的53.7升至58.1。
  • 市场对美国不会向墨西哥征收关税的信心升温，共和党参议员（兼参议院财政委员会主席）格拉斯利最近也表达了同样的看法。下周一就是美国给出的最后期限，两国谈判刚刚启动。
  • 优步（UBER）股价反弹，自上月首次公开募股以来第一次测试其IPO价格$45.00。
  • Gamestop（GME）公司财报收益不及预期并取消股息派发，其股价下跌35%。

*明天亚盘无重大影响型公司财报待发

宏观经济事件日程



相关主题： 股市 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。