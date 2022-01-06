短期美债收益率触及22个月高点，美元飙涨

投资者对美联储将寻求在2022年正常化货币政策的信心明显远胜以往，这为美元走强铺平了道路。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/1/6 17:07:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

在交易员们陆续重回交易台启动新年日程之际，有种资产的走势令其他市场相形见绌：美元碾压主要对手货币。这一走势在下图中得到了凸显，所谓商品货币(加元、纽元和澳元)悉数遭遇抛售冲击(更多美元/加元分析请参阅我同事Joe Perry的《本周重点货币对》报告)：

 

来源：FinViz

那么，是什么带动了美元大涨？

与以往一样，短期收益率和货币之间存在最为强烈的跨市场相关性。如下图所示，两年期美债收益率今天已上升5个基点，达22个月前疫情爆发以来最高水平：

 

来源：Tradingview, StoneX

 

虽然目前尚无任何关于利率前景的新“消息”，但投资者对美联储将寻求在2022年正常化货币政策的信心明显远胜以往。美联储投票委员们的中值预测为今年加息3次，三分之二(12/18)的投票委员预计今年至少会加息3次。

 

请注意,未来几周经济日程将更为密集，交易员和政策制定者将重点关注美国最新ISM调查数据(制造业明天、服务业周四),劳动力市场数据(ADP周三、非农周五),通胀数据 (CPI下周三、PPI下周四)和零售销售(下周五)。

 

技术面观察：美元指数(DXY)

备受关注的美元指数过去七周一直在95.50-97.00之间横盘。上周流动性较低的假期交投中探入该区间底部后，买家周初大举入市，守住95.50附近支撑位；上升中的50天均线也落在该区域附近，于长期上行趋势中构筑了一个支撑汇聚水平。

 

来源：Tradingview, StoneX

 

展望后市，收益率持续走高或将美元指数带回97.00附近18个月高点，若拿下，将为美元今年上半年进一步走强打开大门。与此同时，只有美元指数下破近期区间和上升趋势线95.00附近，才能打消美元指数中期看涨前景。

 

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