美国核心PCE前瞻：可能左右美联储的利率决策- 嘉盛官网

最近几个月上涨的物价已成为美联储乃至公众主要关注的焦点，通胀数据的重要性超过了非农就业报告，成为每月最受瞩目的数据发布。公众的关注点更倾向于CPI报告，而美联储最感兴趣的数据是核心个人消费支出（PCE）报告。定于周五发布的PCE报告将是美联储下月会议召开之前看到的最后一份同类报告，可能决定着美联储到时是加息25个基点还是50个基点。

核心PCE的预期事项

美国1月CPI上涨7.5%而PPI飚升9.7%，所以，本周的核心PCE不大可能显示物价压力马上下降。

经济学家预期核心PCE涨幅为并不夸张的5.2%（提醒读者，12月涨幅也为较小的4.9%，高于11月的4.7%）。事实上，就连美联储主席都认为读数处于高位。鲍威尔在1月召开的新闻发布会上指出，“我想说，12月会议以来通胀情况大体保持不变，只是很可能微弱恶化。我倾向于上调对2022年核心PCE的预测值”。

核心PCE与美联储利率

如上所述，核心PCE报告将高度影响美联储3月的决议。交易者目前计入三分之一的几率美联储在3月加息50个基点，但如果周五的读数显示通胀加速，比如说年率达到5.4%以上，则可能增添加息幅度扩大一方的砝码。但若读数低于5.0%，可能支持物价压力或已触顶的观点，为美联储下月采取加息25个基点这一更传统做法打好基础。

不论是哪种结果，在交易者看法分歧的环境中，周五的数据发布可能引发市场波动。该数据可以说是最重要的数据，或许直接左右着美联储接下来的决策。周五发布时可能引导市场参与者对预期中的加息做出调整，从而导致市场波动。

相关值得关注的市场具体来说是美元/日元，其对核心PCE的反应很可能最直接。该货币对目前守在上翘的50天指数移动均线上方，可能在火热通胀数据支持下扩大反弹，上看116.00上方的阻力位。通胀读数如果火热，可能促使交易者计入更高的几率三周后加息50个基点。与此同时，核心PCE如果疲弱，可能推动美元/日元下破本周低点114.50并下看年内低点113.50附近。

来源: TradingView, StoneX

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