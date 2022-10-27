澳洲通胀创新高

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/10/27 15:14:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

澳大利亚CPI同比增长7.3%，超过预测的7%，远高于第二季度的6.1%澳联储即将采取哪些措施遏制通胀备受关注，CPI截尾均值同比上涨6.1%（预期为5.6%），加权平均同比增加5%（预期4.8%）。最新发布的月度通胀数据年率上升至7.3%，创下该系列数据201810月首发以来的新高。此外，核心CPI连续五个季度打破中期经济预测。总而言之，通胀火热。

每月商品价格显示，食品和非酒精饮品价格以及房价都同比上涨3.2%，尽管已成为全球趋势，但这两类产品价格对于很多人而言成为沉重负担。随着通胀愈演愈烈，现在面临的问题是，在加息25个基点与50个基点之间“小心平衡”是否能真的实现精准平衡。

 

澳洲联储最新声明显示：“中期通胀预期保持稳定，维持这一状态十分重要。”

相对较低的通胀预期似乎是澳洲联储的政策依据，或至少是参考标准。联储主席洛威指出，澳洲联储根据通胀预期来决定政策，即便通胀预期低于实际水平。所以只有等通胀预期升高，才能加息50个基点的假设才能成立。最新报告显示，3个月商业预期、1年消费通胀预期和10年平衡通胀预期似乎都在下降。鉴于此，ING11月加息预期调整为50个基点，利率将升至3.1%

 

澳元/纽元日线图：

澳元/纽元在跌至1.1500后遇阻返回，最终在昨日高点下方交投。鉴于欧美市场尚未开市，该货币对有望近期攀升。我认为澳洲联储更可能加息25个基点，让我们拭目以待。同时我在等待疲弱区域趁机介入，比如1.1190低点或更低的趋势线。

 

相关主题： 交易观点 Australia 消费者物价指数 AUD/NZD 通胀

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