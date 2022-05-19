欧元/美元：是否有望筑底并走高？- 嘉盛官网

今天早上发布的欧元区CPI显示其被小幅下修，但通胀率依然处于7.4%的历史高点，什么都没变。最近我们听到来自欧洲央行官员们的大量强硬评论，今后这种声音只会多不会少。在这样的背景下，欧元/美元是否一改跌至平价的趋势，反而在1.05附近筑底后走高？

欧洲央行官员陆续发表强硬评论

以前立场温和的欧洲央行官员Olli Rehn，是最新加入鹰派阵营的官员，其于今天早上指出，有必要相对快速地将利率带离负值区域。Rehn表示，之所以需要继续推进渐近正常化政策的部分原因在于未来价格变动的不确定性业已增加。这等于和欧洲央行其他官员一样，承认了央行的预测有误。不过因为Rehn在月初就发表过一些强硬的讲话，今天早上的言论并不新鲜。

欧洲央行另一官员Pablo Hernandez de Cos呼应Olli Rehn，呼吁渐近撤出刺激性政策，并表示在当前环境这样做就“足够”了。他补充指出，未来几个季度可能进一步加息。

所以，看起来7月加息板上钉钉且负利率很快将成为历史，唯一的障碍是欧元区经济正处于考验期，欧洲央行将不得不审慎平衡略微紧缩的银根环境给成长带来的风险。然而，通胀非小事，央行没有可能允许物价压力进一步上升或长期保持在高位。

Knot引出加息50个基点的前景

欧洲央行执委会成员KlaasKnot在周一表示，欧洲央行应当在7月加息25个基点，但如果数据显示通胀正在上升，不应排除加息50个基点的可能性。我们认为加息50个基点的可能性不大，但Knot的言论表明欧洲央行决意开始打击通胀。市场似乎认可央行年内加息105个基点左右的前景，欧元当天受到激励上涨。

欧元/美元多头振作

来源:StoneX和 TradingView.com

得益于欧洲央行近期的强硬立场，欧元/美元收复1.0470 - 1.0500的原支撑区域。在周一自下而上反攻时，该区域本该形成一定的阻力，但事实上并没有。人们不由地问，空头是否跌入陷阱被套牢了？如果是的话，欧元/美元或一路走高，上攻1.0640上方的最近高点，该位据估计应筑有止损买单。而且，如果站上该位，也就攻克了2020年3月低点，从而构筑潜在较长期低点。

但如果价格回落并下破上述支撑区域，至1.0470下方，那么所有看涨再次落空。届时价格可能跌至2017年1月低点1.0340。

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