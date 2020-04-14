美国各大银行即将发布财报：花旗集团、美国银行与高盛

摩根大通（JP Morgan ）和富国银行（Wells & Fargo）今天发布财报，而花旗集团（Citigroup）、美国银行（BoA）和高盛（Goldman Sachs）定于明天发布一季度财报。
银行业早就暗示过其是如何受疫情影响的，但交易员将关注某些特定的点：
1. 拨备
银行为坏账拨备了多少资金？这些数字将暗示银行业对疫情危机可能造成的冲击之严重性的看法。也并不全然是坏消息，其中一个亮点将是贷款激增。
2. 耐受力
关于对受疫情危机影响的工人与企业提供的减免利息、免除费用等支持性举措的承受能力的详情。这些数字将帮助我们衡量经济中所存在问题的严重性。
3. 评论
银行业的评论将比以往更受关注，原因在于银行业几乎涉及经济中的所有领域，拥有庞大的客户数据，得以透视经济。在这里是对疫情危机的经济影响的洞察。
美国银行业财报（4月15日）
花旗集团2020年一季度财报，美国市场盘前发布
没有任何一家大型银行免受失业率上升与利率下调的负面影响。但花旗集团相较一些对手，具有从过去六周的市场极端波动中获益的更大潜力。交易营收百分比增长率可望达到中单位数。该公司曾对员工表示，2020年将不会因为疫情而裁员。再加上主要办公室与灾后重建办公地点的运营，该公司的成本正在增加。焦点将在前瞻指引。主流预期值：
营收：189.2亿美元，增加2%；调整后EPS：1。85美元，同比下降1%
美国银行2020年一季度财报，美国市场盘前
经济增长的放慢与利率的下调将影响一季度业绩。相对一些竞争对手，美国银行更多地暴露于利率下调的风险。但2月以来股价以40%的下跌幅度消化了这种风险的大部分。该公司拥有一个巨大的优势，那就是当前管理层正是引领公司度过上次金融危机的那批人。美国银行拥有范围宽广、充分多元化的业务线，并且规模庞大，可以抓住低迷期的机会。主流预期值：
营收：224亿美元，下降3%；调整后EPS：0.62美元，同比下降11%
高盛2020年一季度财报，美国市场盘前
业绩预计糟糕，但好现象可能来自其在销售与交易领域所拥有的优势地位。2019年，该公司营收的40%左右来自销售与交易业务。考虑到股市与债券市场最近的极端波动，高盛很可能报告其交易部门业绩喜人，从而有可能抵消运营中其它部分的一些颓势。一季度达成的并购协议数是真得跌入谷底。高盛的并购营收可能同样受到密切关注。如果数字强劲，可能暗示该领域业务很快恢复正常。主流预期值为：
营收：81.3亿美元，下降7.7%；调整后EPS：3.53美元，同比下降38%
银行业早就暗示过其是如何受疫情影响的，但交易员将关注某些特定的点：
1. 拨备
银行为坏账拨备了多少资金？这些数字将暗示银行业对疫情危机可能造成的冲击之严重性的看法。也并不全然是坏消息，其中一个亮点将是贷款激增。
2. 耐受力
关于对受疫情危机影响的工人与企业提供的减免利息、免除费用等支持性举措的承受能力的详情。这些数字将帮助我们衡量经济中所存在问题的严重性。
3. 评论
银行业的评论将比以往更受关注，原因在于银行业几乎涉及经济中的所有领域，拥有庞大的客户数据，得以透视经济。在这里是对疫情危机的经济影响的洞察。
美国银行业财报（4月15日）
花旗集团2020年一季度财报，美国市场盘前发布
没有任何一家大型银行免受失业率上升与利率下调的负面影响。但花旗集团相较一些对手，具有从过去六周的市场极端波动中获益的更大潜力。交易营收百分比增长率可望达到中单位数。该公司曾对员工表示，2020年将不会因为疫情而裁员。再加上主要办公室与灾后重建办公地点的运营，该公司的成本正在增加。焦点将在前瞻指引。主流预期值：
营收：189.2亿美元，增加2%；调整后EPS：1。85美元，同比下降1%
美国银行2020年一季度财报，美国市场盘前
经济增长的放慢与利率的下调将影响一季度业绩。相对一些竞争对手，美国银行更多地暴露于利率下调的风险。但2月以来股价以40%的下跌幅度消化了这种风险的大部分。该公司拥有一个巨大的优势，那就是当前管理层正是引领公司度过上次金融危机的那批人。美国银行拥有范围宽广、充分多元化的业务线，并且规模庞大，可以抓住低迷期的机会。主流预期值：
营收：224亿美元，下降3%；调整后EPS：0.62美元，同比下降11%
高盛2020年一季度财报，美国市场盘前
业绩预计糟糕，但好现象可能来自其在销售与交易领域所拥有的优势地位。2019年，该公司营收的40%左右来自销售与交易业务。考虑到股市与债券市场最近的极端波动，高盛很可能报告其交易部门业绩喜人，从而有可能抵消运营中其它部分的一些颓势。一季度达成的并购协议数是真得跌入谷底。高盛的并购营收可能同样受到密切关注。如果数字强劲，可能暗示该领域业务很快恢复正常。主流预期值为：
营收：81.3亿美元，下降7.7%；调整后EPS：3.53美元，同比下降38%
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