美国各大银行即将发布财报：花旗集团、美国银行与高盛





摩根大通（JP Morgan ）和富国银行（Wells & Fargo）今天发布财报，而花旗集团（Citigroup）、美国银行（BoA）和高盛（Goldman Sachs）定于明天发布一季度财报。银行业早就暗示过其是如何受疫情影响的，但交易员将关注某些特定的点：1. 拨备银行为坏账拨备了多少资金？这些数字将暗示银行业对疫情危机可能造成的冲击之严重性的看法。也并不全然是坏消息，其中一个亮点将是贷款激增。2. 耐受力关于对受疫情危机影响的工人与企业提供的减免利息、免除费用等支持性举措的承受能力的详情。这些数字将帮助我们衡量经济中所存在问题的严重性。3. 评论银行业的评论将比以往更受关注，原因在于银行业几乎涉及经济中的所有领域，拥有庞大的客户数据，得以透视经济。在这里是对疫情危机的经济影响的洞察。美国银行业财报（4月15日）花旗集团2020年一季度财报，美国市场盘前发布没有任何一家大型银行免受失业率上升与利率下调的负面影响。但花旗集团相较一些对手，具有从过去六周的市场极端波动中获益的更大潜力。交易营收百分比增长率可望达到中单位数。该公司曾对员工表示，2020年将不会因为疫情而裁员。再加上主要办公室与灾后重建办公地点的运营，该公司的成本正在增加。焦点将在前瞻指引。主流预期值：营收：189.2亿美元，增加2%；调整后EPS：1。85美元，同比下降1%美国银行2020年一季度财报，美国市场盘前经济增长的放慢与利率的下调将影响一季度业绩。相对一些竞争对手，美国银行更多地暴露于利率下调的风险。但2月以来股价以40%的下跌幅度消化了这种风险的大部分。该公司拥有一个巨大的优势，那就是当前管理层正是引领公司度过上次金融危机的那批人。美国银行拥有范围宽广、充分多元化的业务线，并且规模庞大，可以抓住低迷期的机会。主流预期值：营收：224亿美元，下降3%；调整后EPS：0.62美元，同比下降11%高盛2020年一季度财报，美国市场盘前业绩预计糟糕，但好现象可能来自其在销售与交易领域所拥有的优势地位。2019年，该公司营收的40%左右来自销售与交易业务。考虑到股市与债券市场最近的极端波动，高盛很可能报告其交易部门业绩喜人，从而有可能抵消运营中其它部分的一些颓势。一季度达成的并购协议数是真得跌入谷底。高盛的并购营收可能同样受到密切关注。如果数字强劲，可能暗示该领域业务很快恢复正常。主流预期值为：营收：81.3亿美元，下降7.7%；调整后EPS：3.53美元，同比下降38%