两种交易值得关注：WTI原油、欧元/美元

欧元/美元在鲍威尔讲话前徘徊于1.2050附近

美债殖利率回升至1.48%，美元提振。

杰罗姆·鲍威尔将在协调世界时17:00发表讲话。到目前为止，鲍威尔对殖利率走高和通胀预期攀升都不以为然，并将此视为增长前景好转的迹象。

但在Brainard就殖利率涨速发表评论后，围绕美联储可能出手干预的预期升温。

此外，欧元区零售销售和美国初请失业金人数也将成为关注焦点。

欧元/美元下步走势

欧元/美元已自隔夜低点1.2043回升，但仍处于下跌状态，跌幅0.05%，并交投于其20和50均线下方，指向看跌，MACD看跌信号同样支持利空。

卖盘可能等待汇价下破1.20关键心理价位后再行开仓。然后，货币对可能测试年低点1.1950支撑位，然后加速探向1.19支撑位。

上档方面，20均线和整数位1.21构筑强大阻力。若升穿，或为攻向50均线1.2145创造条件，然后看向1.22。