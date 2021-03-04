两种交易值得关注：WTI原油、欧元/美元

西德州中质原油(WTI)价格在OPEC+会议前上涨。美联储主席鲍威尔讲话备受关注，欧元/美元徘徊在1.2050附近。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/3/4 13:28:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国原油价格在欧佩克会议前上涨

 

石油价格在OPEC+决定不增加产量的可能性中连续第二天走高。

 

据报道，鉴于需求复苏依然脆弱，欧佩克正考虑将增产推迟到4月份。

 

美国能源信息署(EIA)数据显示，受德克萨斯州严寒天气的影响，原油库存增加了创纪录的2150万桶

 

原油下步走势

 

WTI周初跌离长达一个月的上升通道。

 

WTI一度下破上个交易日低点后，已重回日线图20均线60.30之上。但只有再度站上上升通道下轨62.10才能重建多头信心。RSI支持进一步上涨。

 

若未能重回通道内部，或支持见顶形态成形，空头目标或锁定支撑60.00一线20均线及关键心理水平，然后看向水平支撑位5875。若失守2月12日低点57.00，看跌动能构建。



欧元/美元在鲍威尔讲话前徘徊于1.2050附近

美债殖利率回升至1.48%，美元提振。

杰罗姆·鲍威尔将在协调世界时17:00发表讲话。到目前为止，鲍威尔对殖利率走高和通胀预期攀升都不以为然，并将此视为增长前景好转的迹象。

但在Brainard就殖利率涨速发表评论后，围绕美联储可能出手干预的预期升温。

此外，欧元区零售销售和美国初请失业金人数也将成为关注焦点。

欧元/美元下步走势

欧元/美元已自隔夜低点1.2043回升，但仍处于下跌状态，跌幅0.05%，并交投于其20和50均线下方，指向看跌，MACD看跌信号同样支持利空。

卖盘可能等待汇价下破1.20关键心理价位后再行开仓。然后，货币对可能测试年低点1.1950支撑位，然后加速探向1.19支撑位。

上档方面，20均线和整数位1.21构筑强大阻力。若升穿，或为攻向50均线1.2145创造条件，然后看向1.22。

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