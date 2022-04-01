重点关注：美元/加元和FTSE - 嘉盛官网

油价跳水，美元/加元站上1.25，等待美国通胀数据

美元/加元正自2022年低点反弹，中断了两天的跌势。

美国考虑大规模释出战略储备原油以平抑油价并推低飚升的通胀，油价下跌，加元随之走弱。

在OPEC+宣布产出政策后，美国总统拜登将发表讲话。OPEC+不大可能决定将5月产油配额自当前的40万桶/天上调。

展望后市，加拿大将发布GDP数据，预计1月月率上涨0.2%，高于0%的前值。加拿大还将公布年度预算报告。

美元连跌两天后企稳，并且注意力正转向美国核心PCE报告。预计2月PCE年率上涨5.5%，高于5.2%的前值。通胀的火热可能催生对美联储立场强硬的预期，继而提振美元。

美元/加元后市展望

美元/加元过去一周区间交投的行情明显，上有1.2560阻力，下有1.2460支撑。

该货币对扩大自2022年低点1.2430的反弹势头，但目前止步于下降趋势线阻力1.25。

如果站于其上，可望上攻4小时图50期简单移动均线1.2530。如果攻克，可望上看1.2560和1.26整数关口。如果击破，可以形成上抬的高点，为多头注入动力。

而如果无法攻克1.25，则可能下看3月25日低点1.2460和1.2430低点，如果失守，可能形成下降的低点。

四季度GDP上修，FTSE小幅上扬

英国2021年四季度GDP上修，FTSE和欧洲其它股指有望高开。

Omicron变异病毒的爆发促进医疗健康行业的发展，使得英国GDP季率增长1.3%，高于三季度的0.9%，但低于二季度的5.6%。

虽然如此，成长前景不甚乐观，遭到通胀飚升和利率上升的约束。

油价暴跌，原油巨头股走弱，拖累 FTSE 。而中国 PIM 数据显示服务业和制造业双双萎缩，也可能给 FTSE 的资源股造成下行压力。

FTSE 后市展望

FTSE已将2022年低点6750以来的反弹扩大，目前交投于月初以来的上升趋势线并测试7580附近的阻力位，该位在过去半年里数次构成阻力。RSI留在超买区域之外，支持价格扩大上行。如果价格上破，可能上看疫情后期高点7690。

如果反弹动能耗尽，可能下看4小时图50期简单移动均线7500，如果下破，可能下探过去10天里多次构成支撑的7435。

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