两种交易值得关注：Next飙升8%，黄金投资者将目光投向佐治亚州决选

继第四季度在线销售额飙升后，Next股价已攻入2015年12月以来最高水平。随着注意力转向佐治亚州参议员决选，金价保持看涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/1/5 14:42:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

Next股价触及6年高点，还有进一步上行空间吗?

  • 尽管封锁带来干扰，但因在线销售额弥补了损失惨重的实体店销售，第四季度全价销售总额仅下降了0.5%。
  • 在线销售额飙升38%，实体店销售额下跌43%，突显出这家零售商线上销售的优异表现。
  • Next警告称，英国第三次封锁将几乎完全冲抵销售得到的提振，不过投资者对警告置若罔闻，该公司股价飙涨逾7%。

Next技术面分析

在过去9个月里，Next已自3月中旬抛售大幅反弹，其股价构筑一系列高点抬高和低点抬高。目前轻松交投于4月初以来上升趋势线上方，同时也高于日线图的20、50和100均线，表明股价后市或有更多上行空间。

RSI位于50上方看涨区域，但重要的是，指标仍低于超买水平70，这也进一步支持了涨势继续的观点。

尽管在最近几个交易日中，反弹于2020年2月高点7250附近停滞不前，但今天的飙升已大幅上破该水平和2019年高点7350，同时看向2016年以来最高水平7600，然后是历史高点略下方的8000。

另一方面，支撑位见于2019年高点7350，然后是心理关口7000和日线图20均线6838。




佐治亚州参议员决选前，黄金继续看涨

  • 佐治亚州关键的参议员决选成为关注焦点
  • 黄金多头支持民主党拿下乔·拜登控制参议院所亟需的两个席位。这将让当选总统可以更顺利地推进额外财政支持措施。

黄金技术面分析

金价在连续6个交易日上涨后正在走低。该贵金属前一交易日飙升逾1.5%，隔夜一度站上两个月高点1847美元，之后略有回落。截至本文撰写时，金价下跌0.1%，报1940美元。

早在8月初，黄金就一直交投于一条下行通道内部。周一的飙涨已带动金价有意义地上破这条下降通道。

此轮上涨也推动金价升穿日线图100均线。黄金目前交投于20、50和100均线之上。20均线也上穿50日均线，加强看涨信号，表明金价后市还有更大上行空间。1900美元趋势线支撑上方维持看涨。

近期的阻力位可见于昨日高点1947美元，然后是11月高点1965美元，2000美元心理关口和8月波段高点2050美元。


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