欧元/美元等待美联储决议；Dixons Carphone上半年业绩亮眼

欧元/美元上看年内高点1.2175，等待美联储决议。Dixons Carphone报告上半年利润强力增强，股价上看120。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/16 13:39:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/美元：会在美联储和美国国会的帮助下突破1.2175吗？


• 欧元能够摆脱黯淡的欧元区PMI的拖累
• FOMC会议是今天的关键风险事件，美国零售销售同样受到关注
• 美联储料按兵不动，等待疫苗投放与国会关于刺激政策的进展
• 美元反弹可能需要对长期宽松政策的质疑情绪

欧元/美元11月初以来坚定上涨。整个12个月多次发起冲击，但未能攻克年内高点1.2175。该货币对4小时图交投于其50和100期简单均线上方，表明买需仍在。RSI上移，同样支持货币对走高。

再度测试1.2175的话，可能突破并上攻2018年以来的重要价位1.22，然后上攻1.2310与2018年年初高点1.2420。

但若跌破50期简单均线1.2130，后市或下探水平支撑位1.2085与水平支撑位和100期简单均线相汇的1.2050。届时下看1.20。

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Dixons Carphone利润增长，股价继续反弹

  • 电器零售商Dixons Carphone报告，上半年利润强力增长，线上销售表现耀眼
  • 税前利润8900万英镑，去年同期为200万
  • 截至12月12日的6周，同店销售劲增16%

该公司股价自3月中旬低点以来反弹超过100%。在整个6月和7月持续走低后，股价自8月初以来形成连续上抬的高点和低点。在11月创下8个月高点121后，股价回落并于上周在上升趋势线101处企稳。

股价稳稳交投于100天均线上方，目前测试50天均线。与此同时，一直在下降的RSI现在调头向上。

如果站上50天均线，股价可望测试水平阻力位110、11月高点121和130。与此同时，下破50天均线的话，股价可能考验上升趋势线支撑102，然后是100天均线97。

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