欧元/美元等待美联储决议；Dixons Carphone上半年业绩亮眼

欧元/美元：会在美联储和美国国会的帮助下突破1.2175吗？



• 欧元能够摆脱黯淡的欧元区PMI的拖累

• FOMC会议是今天的关键风险事件，美国零售销售同样受到关注

• 美联储料按兵不动，等待疫苗投放与国会关于刺激政策的进展

• 美元反弹可能需要对长期宽松政策的质疑情绪

欧元/美元11月初以来坚定上涨。整个12个月多次发起冲击，但未能攻克年内高点1.2175。该货币对4小时图交投于其50和100期简单均线上方，表明买需仍在。RSI上移，同样支持货币对走高。

再度测试1.2175的话，可能突破并上攻2018年以来的重要价位1.22，然后上攻1.2310与2018年年初高点1.2420。

但若跌破50期简单均线1.2130，后市或下探水平支撑位1.2085与水平支撑位和100期简单均线相汇的1.2050。届时下看1.20。

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