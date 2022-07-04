重点关注：欧元/美元和黄金 - 嘉盛官网

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/7/4 12:02:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/美元下跌，等待德国通胀数据与央行官员讲话

欧元/美元前一时段下跌0.6%。德国消费者信心低迷，指数因通胀与衰退风险激增而跌至历史低点。

该货币对今天将跌势延续到第二天。欧洲央行行长拉加德暗示7月加息25个基点后扩大加息幅度，但她的言论未能召唤欧元多头。

现在的焦点转向德国通家长数据。市场预测，5月消费者物价指数年率上涨8.8%，从8.7%的前值上升至历史新高。

在通胀数据发布之后，我们将看到拉加德和美联储及英国央行行长在欧洲央行年度论坛上的讲话。如果拉加德发表更多强硬评论，或有助于推高欧元。

与此同时，美元得到衰退忧虑引发的避险资金流的青睐，等待美国GDP数据和美联储主席讲话。

美国一季度GDP已是第三次估计值，预计不会影响市场，而且看起来将确认萎缩1.5%的前估计值。

 

欧元/美元后市展望

欧元/美元1.0360以来的反弹受阻于50期均线和上周高点1.06RSI仍处于看跌区域，暗示价格或扩大下行。

空头的目标仍是下破上周低点1.0470构成的支撑，如果下破，或打开跌至1.0360的空间，形成下降的低点。

与此同时，多头的目标是站上1.065月初高点1.0650，上攻1.0790

 

黄金期待鲍威尔等央行官员讲话的指引

黄金连跌两天后企稳。

黄金价格昨天下跌。中国放松疫情管控，重振成长期待。美联储立场偏强硬，提振了美元。

此贵金属今天企稳，投资者等待欧洲央行年度论坛的结果，在那之前不愿轻举妄动。

届时拉加德、Bailey和鲍威尔都将与会，结果很可能塑造市场预期。如果鲍威尔态度强硬，可能推高美元并拖累无息收入且以美元计价的黄金。

 

金价后市展望

金价目前交投于其50100期均线下方，并且50期均线似乎蓄势下破200期均线，如果下穿，又是一个看跌信号。RSI支持价格扩大下行。

黄金正在考验持续数周的上涨趋势线构成的支撑1816，如果下破，可打开跌至6月中旬低点18075月低点1800的大门。

多头的目标可能是站上下降趋势线兼昨天高点1830。如果站于其上，可上看200期均线184750期均线1854。攻克1877才可能形成上抬的高点。

 

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