恒生指数和日经指数背道而驰 - 嘉盛集团官网

恒生指数昨天反弹逾3%，斩获18个月最大单日涨幅并收于2个月高点， 是当天亚洲市场表现最优异的股指，而且看起来还有上行空间。恒生指数对中国人民银行最新一轮宽松银根的举措的反应不可谓不惊艳。过去两个月里金融板块始终耀眼夺目，从在11月触底后一路回升的金融板块/恒生指数比率可见一斑。但截至昨天收盘，四大超级板块中上涨的唯有工商业板块。所以，我们将密切关注前述比率，观察过去表现逊色的板块是否脱颖而出。

恒生指数当天开盘报在低点，收盘报在高点，形成光头光脚的大阳线。被称为“大阳线”的区间的50%回档位，可用作今天时段或未来回撤加深时的大致支撑位。但从昨天反弹幅度之巨来看，多头有望继续发力，带动股指一飞冲天。再结合12月双底以来的反弹突破了一个下跌通道与长达10个月的下跌趋势判断，这种期望完全合理。

恒生指数在昨天突破之前沿着趋势线连续回撤五个交易时段并形成旗形形态，该形态突破后的测量目标大致位于26,000。守住23,950低点我们继续看涨，但要使旗形突破行情成立，价格不应回到24500高点下方。不过，只要守住23,950，日图还是趋于上行。

日经225指数的多头局面并不乐观。这个技术敏感型股指已自1月高点跌逾7%，昨天触及100天低点，目前交投于200天指数移动均线下方，28,690高点未能突破50天均线，受阻后加速回落，确认了看跌三角形突破。该形态突破后的目标在24,500附近，不过需要价格保持在三角形下轨趋势线之下以使突破保持有效。

我们的基本观点是，受制于28,700继续看跌，但若下跌势如破竹，这个价位可以精确到28,000。至于今天，日经225指数有望跟随华尔街颓势跳空低开，第一下行目标为8月低点26,955，然后是落于100%扩张位附近的2020年12月低点。

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