阿里巴巴股价下探关键支撑位，关注四季度财报- 嘉盛官网

中国股市今天继续承压，一方面可能是因为俄罗斯入侵乌克兰造成的全球负面情绪，另一方面可能与中国政府继续遏制房地产业与科技公司无序过度发展的担忧情绪有关。今天早些时候，中国国家媒体评论，警惕“房地产市场的过快增长”与超级宽松的货币政策，以免推动房价上涨过快。在此之前的过去两个月里，人行下调1年期和5年期LPR一次。CSI300指数跌约3%，而恒指仅下跌0.2%。

Hang Seng: Top 10 (by market cap)译文：恒指市值前10个股

恒指跳空下破24000

恒指昨天跳空下破趋势线支撑位24000，后于1月31日低点上方企稳，目前交投于狭窄的区间内，等待阿里巴巴财报。如果站上昨天高点，可以填补缺口并上攻24000。但只要受制于24000阻力，天平就倾向于最终下破24,470并下探9月低点。

上图文字译文：

股价目前在1月31日低点上方窄幅交投，等待阿里巴巴财报。如果继续受制于24000阻力，我们继续看跌。

阿里巴巴股价可能形成头肩顶形态

做空阿里巴巴股价并不是最新出现的想法。过去16个月里，阿里巴巴股价处于强下跌趋势中，当期跌幅接近70%。但市场继续给出买入评级，对于未来一年的平均目标股价为上涨40%左右。Reuters数据显示，阿里巴巴股价整体获得买入评级。13位分析师给出“强买入”评级，而9人给出“买入”评级，另有6人给出“持有”评级。无分析师给出卖出评级。

该公司过去三份财报有两份不及预期，其中9月数字更是比预期低11.9%。我们希望分析师的看法准确，而且明天公布的业绩数字高于或低于预期的程度，可能将直接影响目前徘徊于关键支撑位附近的股价的方向。

上图文字译文：

阿里巴巴股价继续处于强下跌趋势中

股价已在50天指数移动均线和23.6%回档位形成潜在头肩顶形态的右肩

股价在12月触及四年半低点后反弹，但势能仍指向再次下跌。比如，MACD发出卖出信号而价格逼近关键支撑区域。如果价格下破该幅度在10左右的区域，则可以确认头肩顶形态，并且后市可能下探84.42附近的测量目标。

如果下破108.70，可以假设下跌趋势延续。看跌交易者可以考虑在不同的时间周期或于该位之下做空，或观察回调时该位是否继续构成阻力后再寻找机会。头肩顶形态的测量目标在82附近，但在该目标上方也有一些中期支撑位，比如100和90附近。

如果价格自108.70 – 110.38支撑区域反弹，则多头剑指120。如果站上右肩129.45，预示趋势反转。

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