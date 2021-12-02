亚洲股指守住关键支撑位，可以守多久？ - 嘉盛集团官网

恒指扩大了跌幅并令我们之前的观点，即该市场正在进行持续数月的反转行情落空。我们之前的结论一部分是基于先于价格的多头成交量，但过去两周里我们看到，随着价格走弱，空头成交量占据了上风。

当然，阿里巴巴股价的下跌也于恒指上涨无益。继上月发布盈利预警之后，该股带着高成交量创下历史新低。恒指最大的成份股腾讯的价格没有直线下落，但整体上显然缺少买需，且价格距离3个月低点不远。另外，投资者抛弃阿里巴巴转而买入京东，但后者本身也没有呈现强劲的上涨趋势。总之，恒指这三大成份股没有发挥支撑起大盘的作用，任由其跌至2020年9月以来最低点。

恒指日图处于下跌通道中且带动指数跌至这些低位的下跌动能愈发强劲。所以，恒指现在看来趋于最终下破23000。但从RSI (2) 和 RSI (14)双双触及超卖区域且日图上少有回调障碍来看，自关键支撑位反弹的潜力也显而易见。

而且，恒生中国企业指数和恒指同时止步于关键支撑位。当看到多个市场止步于关键价位，可以视为交易者可能即将获利回吐或就只是在短期内调转方向的信号。

虽然香港特区在发现Omicron病毒后暂停旅游业务，但仍在制定部分重启经济活动的计划。如果中央政府施以援手，可望增强恒指反弹的动力。只是在新冠病毒病例数激增的大环境中，我们很难判定亚洲股指已见底。在美国市场刚刚开始加速下滑之际，更难以下这样的结论。所以我们认为，任何潜在反弹都可能被预期亚洲股指最终扩大下行的空头，视为在更适宜的价位入场的机会。

来看新加坡海峡指数。自从假上破目前依然构成阻力的区域以来，该股指已跌逾6%。跌势可谓相当迅速，几乎呈现直线下落的画面。但该股指昨天在9月低点上方形成看涨内包线，表明下跌动能正在减弱。再加上低位RSI 2和RSI 4进入超卖区域，共同呼应了恒指与恒生企业指数给出的线索。所以，我们也怀疑新加坡海峡指数即使不能从当前价位反弹，在重拾跌势之前或许至少可以休整。而可能左右其反弹高度或突破关键支撑位速度的驱动因素，或许是Omicron变异病毒的发展情况。

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