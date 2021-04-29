重点关注两种交易：DAX指数和美元指数

鸽派美联储以及苹果和Facebook的强劲财报提振市场人气，DAX指数小幅上扬。美元指数于美联储会后推低，交投于9周低点附近。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/4/29 12:37:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在乐观情绪的支持下，DAX指数小幅走高

随着市场对美联储支持立场和拜登隔夜刺激计划做出积极反应，Dax扩大涨幅。

苹果和Facebook的强劲财报进一步巩固市场乐观情绪。

市场注意力现将转向公司业绩表现，欧洲若干财报待发，另外还有即将揭晓的德国失业率，后者料稳定在6%。

德国4月CPI预计月率0.5%，年率1.9%。

德国Dax指数接下来怎么走？ 

Dax指数在4月初突破长达数月的上行通道上轨并保持其上，不过动能已大幅放缓。

4小时图上，Dax指数交投于50和100均线之上，MACD信号看涨，买家继续期待满满。

多头需拿下15370，才能再度尝试攻向纪录高点15515并进一步冲高。

另一方面，卖盘将寻求下穿15150以带动进一步抛售。


美联储会议和拜登国会发言后，美元指数报9周低位

美元指数在前一交易日下跌0.4%后企稳。

美联储立场鸽派加之拜登敦促国会支持其刺激计划，市场反应积极。

注意力现转向经济数据洪流，其中第一季度GDP初值最受关注。美国第一季度GDP年化增速6.5%，高于2020年第四季度的4.3%。

初请失业金人数料预计稳定在54.9万，与上周创下的疫情爆发后低点持平。

美元指数接下来怎么走?

美元指数交投于月初以来下降趋势线下方。指数低于日线图50和100均线，于本周早前下穿后一均线。

即时支撑位可见于今日低点90.40，若失守，卖盘将寻求下破1月初以来上升趋势线支撑90.25，然后是整数位90.00。若下破，聚焦今年迄今低点89.20。

上档方面，下行趋势线支撑位和100均线汇合点91.00可能提供顽固阻力，然后是50均线阻力位91.6。

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