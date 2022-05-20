重点关注：欧元/美元和DAX - 嘉盛官网

欧元/美元上涨，等待欧洲央行会议记录。DAX下跌，受到通胀与成长忧虑升温的拖累。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/5/20 16:22:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/美元上涨，等待欧洲央行会议记录

欧元/美元继昨天暴跌后目前上涨。随着美元回落、投资者消化欧洲央行官员最新强硬评论，该货币对站上1.05，眼下等待欧洲央行发布最新一次会议的记录。

欧元区4月通胀年率升至记录高点7.4%，叠加Olli RehnPablo Hernandez de CosMadis Miller的强硬言论，帮助欧元反弹。

欧洲央行会议记录将备受瞩目，市场从中寻找下次加息的时机线索。目前有关7月加息的预期正在升温，会议记录如果有这方面的暗示，可望推高欧元/美元。

美国失业金申请人数定于晚些时候发布，预期值为稳定在20万人左右。

 

欧元/美元后市展望

欧元/美元一直在构筑系列下降的低点和高点。该货币对自持续数周的下降趋势线反弹后于1.0560遇阻。

RSI已走出超卖区域但仍处于看跌区域。空头需要下破1.0350，才有可能延续下跌趋势。

多头寄望于站上一周高点兼20期均线所在的1.0560，打开上涨至1.0640的空间。

通胀与成长忧虑升温，DAX下跌

DAX追随华尔街隔夜弱势，正与其它欧洲股指一起下跌。

黯淡的企业财报突显出成本激增对利润的负面作用，美国股指随后暴跌。

对通胀持续居高不下与全球成长放慢的担忧继续打击冒险情绪。各国央行不断表态，将果断紧缩银根以抑制物价的飚升势头。

 

DAX后市走势展望

DAX510日低点13250反弹，收复50期均线后在14280遇阻。

收复了下降趋势线和50期均线，但很快得而复失。目前RSI处于中性区域。

空头寄望于下破4月低点13530后进攻13280，继而形成下降的低点。

而多头则需要收复下降趋势线与50期均线所在的14080，，才有机会打开涨至14280的空间，从而形成上抬的高点，并上看100期均线所在的14630

 

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