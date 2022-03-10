DAX两天里大幅反弹10%：已筑底吗？ - 嘉盛官网

在交易上有一个古老的公理，即“触顶是一次赛事而筑底是一个过程”。而我们尚未看到筑底进程。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/3/10 13:23:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

如果读者的第一笔交易发生于2021年，和很多被困在家里的人一样是在百无聊赖之下做出的，那么对指数的波动性可能认识不足。毕竟，德国最受瞩目的、追踪40家大型公司的DAX指数当年全年峰谷回撤幅度都没有到过10%

2020年的前两个月直观地提醒了这批交易者，在全球震荡时期股指是多么得不稳定。截至周一低点，DAX指数（德国40指数）业已回撤近25%，将2021年全年涨幅回吐殆尽。这与去年形成了鲜明的对比。

正当交易者灰心丧气之时，DAX在周中实现惊天大逆转。此文发稿时，该德国基准股指从不到48小时前创下的低点反弹逾10%，交易者不由得思考以下问题。

DAX筑底了吗？

我们显然不可能知晓未来，也无法确定未来。未来几周里，乌克兰方面的消息将主宰全球市场走势。所以，我们怀疑DAX并没有出现一个坚固的底部

在交易上有一个古老的公理，即“触顶是一次赛事而筑底是一个过程”。这句话的本质含义是，熊市结束需要较长的时间而牛市更有可能加速到达极端水平后才突然反转。最近已有例子证明这句话并非无懈可击，但在历史上一直具有不错的指导作用。

所以，DAX后市回落至13000下方并至少回踩低点也不足为怪。短线多头可能考虑获利回吐或短线空头可能考虑建立新头寸的逻辑区域方面，值得关注的关键价位将是今年跌势的38.2%回档位13900。如果短线上涨动能可以攻克该区域，或上看14800附近的阻力带，其由61.8%回档位、50天指数移动均线、前支撑现阻力位组成。只有站上14800，才可能消除DAX的中线下跌动能，交易者从而相信已构筑坚固底部。

来源: TradingView, StoneX

 

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