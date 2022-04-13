重点关注：英镑/美元和DAX指数- 嘉盛官网

英国就业数据鼓舞人心也未能阻止英镑/美元下跌，后者等待美国通胀数据。DAX因通胀跃升而下跌，等待ZEW经济信心数据。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/4/13 13:55:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英镑/美元在英国就业数据发布后下跌，等待美国通胀数据

英国2月失业率自3.9%下跌至3.8%，及时性更好的3月失业金申请人数减少4.69万人，前值为下降5.8万人，一季度总计新增1万人。含奖金的薪资增长率从4.8%跃升至5.4%

英国劳动力市场继续紧张，反映在失业人数降至低于疫情前的水平而薪资跃升。但至关重要的是，薪资的增长速度依然低于通胀升幅（2月为6.2%）。

薪资的增长没能跟上通胀步伐意味着家庭收入缩水，给英国央行造成采取行动平抑通胀的压力。难题在于，英国央行或无力既加息又不使经济衰退。

展望后市，美国CPI将要揭晓。预计3月通胀年率为8.3%，是美联储2%目标的4倍。火热的通胀或巩固这样的预期，即美联储将于5月加息50个基点。

 

英镑/美元后市展望

英镑/美元一直趋于下跌，形成系列下降的高点和低点。4小时图50期简单移动均线下穿了100期均线，发出看跌信号。RSI仍处于超卖区域之外，同样暗示价格扩大下行。

空头目标可能是下破1.30心理大关及2022年低点1.2980，如果下破后者，可望强力扩大下行势头，目标202011月低点1.2850

而若站上4月高点1.3105，趋势或转向看涨。

 

 

 

通胀跃升，DAX下跌，等待ZEW经济信心数据

遭到通胀上升与美联储更积极加息预期的双重打击，DAX与欧洲对手股指一起跟随华尔街的深度下跌势头， 接下来等待美国CPI数据的发布。

德国3PPI年率自16.6%跃升至22.6%，高于26.9%的预期值，暗示消费者物价指数有更多的上行空间。

德国ZEW经济信心数据预计显示，物价飚升与俄乌战火不断导致4月经济信心进一步低迷，自-39.3滑坡至-48

 

DAX后市展望

3月底以来DAX一直趋于下行，目前4小时图交投于下降趋势线、50100期简单移动均线之下。

50期简单移动均线也下穿100期简单移动均线，发出看跌信号。跌破14000心理大关与RSI跌至40下方但守住30上方，支持空头后市扩大下行的看法。

支撑位可见于日图低点13890，如果攻破，或打开扩大下行的空间，目标315日低点135703月低点13280

反之，多头目标是站上14000心理大关，上攻50期简单移动均线所在的14400

 

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 外汇 德国达克斯指数 英镑 美元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。