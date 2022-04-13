重点关注：英镑/美元和DAX指数- 嘉盛官网

英镑/美元在英国就业数据发布后下跌，等待美国通胀数据

英国2月失业率自3.9%下跌至3.8%，及时性更好的3月失业金申请人数减少4.69万人，前值为下降5.8万人，一季度总计新增1万人。含奖金的薪资增长率从4.8%跃升至5.4%。

英国劳动力市场继续紧张，反映在失业人数降至低于疫情前的水平而薪资跃升。但至关重要的是，薪资的增长速度依然低于通胀升幅（2月为6.2%）。

薪资的增长没能跟上通胀步伐意味着家庭收入缩水，给英国央行造成采取行动平抑通胀的压力。难题在于，英国央行或无力既加息又不使经济衰退。

展望后市，美国CPI将要揭晓。预计3月通胀年率为8.3%，是美联储2%目标的4倍。火热的通胀或巩固这样的预期，即美联储将于5月加息50个基点。

英镑/美元后市展望

英镑/美元一直趋于下跌，形成系列下降的高点和低点。4小时图50期简单移动均线下穿了100期均线，发出看跌信号。RSI仍处于超卖区域之外，同样暗示价格扩大下行。

空头目标可能是下破1.30心理大关及2022年低点1.2980，如果下破后者，可望强力扩大下行势头，目标2020年11月低点1.2850。

而若站上4月高点1.3105，趋势或转向看涨。

通胀跃升，DAX下跌，等待ZEW经济信心数据

遭到通胀上升与美联储更积极加息预期的双重打击，DAX与欧洲对手股指一起跟随华尔街的深度下跌势头， 接下来等待美国CPI数据的发布。

德国3月PPI年率自16.6%跃升至22.6%，高于26.9%的预期值，暗示消费者物价指数有更多的上行空间。

德国ZEW经济信心数据预计显示，物价飚升与俄乌战火不断导致4月经济信心进一步低迷，自-39.3滑坡至-48。

DAX 后市展望

3月底以来DAX一直趋于下行，目前4小时图交投于下降趋势线、50和100期简单移动均线之下。

50期简单移动均线也下穿100期简单移动均线，发出看跌信号。跌破14000心理大关与RSI跌至40下方但守住30上方，支持空头后市扩大下行的看法。

支撑位可见于日图低点13890，如果攻破，或打开扩大下行的空间，目标3月15日低点13570和3月低点13280。

反之，多头目标是站上14000心理大关，上攻50期简单移动均线所在的14400。

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