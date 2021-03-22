重点关注交易：DAX指数、黄金

默克尔考虑延长德国封锁期，Dax指数走低 Dax指数继续自上周创下的历史高点走跌。 鉴于第三波新冠疫情，德国总理默克尔正在考虑将德国封锁期延长至第五个月。 默克尔今天将会见16州领导人以决定具体行动安排。 迟滞的疫苗接种进程对缓解疫情收效甚微，德国目前只有约8%的成年人接种了新冠疫苗。 Dax指数接下来怎么走？ Dax指数上周攻入历史高点14800后开始转跌。指数已失守4小时图20均线，目前于50均线14580获撑，此处也曾于上周涨势中充当强劲阻力。 RSI温和看跌。但空头需下破50均线才能测试3月10日水平支撑14400，然后是大流行前迄今上行趋势线14230。 但是，若50均线能守住，多头将寻求重回20均线14650上方的机会，然后再度测试历史高点14650，并看向关键心理水平15000。
默克尔考虑延长德国封锁期，Dax指数走低
Dax指数继续自上周创下的历史高点走跌。
鉴于第三波新冠疫情，德国总理默克尔正在考虑将德国封锁期延长至第五个月。
默克尔今天将会见16州领导人以决定具体行动安排。
迟滞的疫苗接种进程对缓解疫情收效甚微，德国目前只有约8%的成年人接种了新冠疫苗。
Dax指数接下来怎么走？
Dax指数上周攻入历史高点14800后开始转跌。指数已失守4小时图20均线，目前于50均线14580获撑，此处也曾于上周涨势中充当强劲阻力。
RSI温和看跌。但空头需下破50均线才能测试3月10日水平支撑14400，然后是大流行前迄今上行趋势线14230。
但是，若50均线能守住，多头将寻求重回20均线14650上方的机会，然后再度测试历史高点14650，并看向关键心理水平15000。
金价未能突破下行趋势线，聚焦鲍威尔作证
随着美债殖利率在1.70%附近企稳，美元得以继续走高。
乔·拜登正在考虑一项包括增加基础设施支出和增税在内的新经济计划。
杰罗姆·鲍威尔将与财政部长珍妮特·耶伦就疫情应对作证。
金价接下来如何走?
黄金交投于1月以来下行通道内部。
该贵金属价格在3月初自低位反弹，本月迄今一直呈上升趋势。
然而，金价在升穿下行通道上轨受挫后，周一早盘承压。黄金已失守4小时图20均线，迄今于今天低点50均线1730处获撑。
RSI正在进入看跌区域，不过，空头要锁定1700整百数位及3月5日低点1685，必须先下破50均线。
若守住50均线，明确上穿下降通道上轨1740，则目标看向3月18日高点1755，然后是2月18日低点1760。