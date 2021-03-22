重点关注交易：DAX指数、黄金

默克尔考虑延长德国封锁期，Dax指数走低

Dax指数继续自上周创下的历史高点走跌。

鉴于第三波新冠疫情，德国总理默克尔正在考虑将德国封锁期延长至第五个月。

默克尔今天将会见16州领导人以决定具体行动安排。

迟滞的疫苗接种进程对缓解疫情收效甚微，德国目前只有约8%的成年人接种了新冠疫苗。

Dax指数接下来怎么走？

Dax指数上周攻入历史高点14800后开始转跌。指数已失守4小时图20均线，目前于50均线14580获撑，此处也曾于上周涨势中充当强劲阻力。

RSI温和看跌。但空头需下破50均线才能测试3月10日水平支撑14400，然后是大流行前迄今上行趋势线14230。

但是，若50均线能守住，多头将寻求重回20均线14650上方的机会，然后再度测试历史高点14650，并看向关键心理水平15000。