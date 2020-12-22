关注GFK数据对DAX的影响；西得州原油扩大下行

DAX因为英国出现新型新冠病毒株而继续承压下挫，稍后的GFK消费者信心指数会将其推低吗？美国政府支出计划未能提振西得州原油价格。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/22 12:52:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

对型新冠病毒株的担心赶跑了冒险情绪，欧洲市场经历了一个多月最糟糕的时段。

美国国会批准了9000亿美元疫情纾困计划与1.4万亿美元政府支出计划的消息推动美国市场收复失地。

GFK如果表现疲弱，可能推动DAX跌穿13040吗？

• Dax期货因疫情关切扩大跌势
• 德国GFK读数料自-6.7下跌至-9.5。

Dax周一收盘下跌2.8%，为一个多月最大跌幅。此文发稿时，Dax期货似乎将一定程度扩大跌势。

Dax在昨天的跌势中自13040附近的支撑位反弹。整个11月和12月，Dax数次守住此支撑，表明此价位支撑力度不容小视。如果跌穿，可能具有重大意义。

如果击穿13040，可能下探50天和100天均线相汇的12930，如果攻克，下档12350或许提供少许支撑，再往下的支撑位在200天均线12150。

话虽如此，Dax继续交投于50天和100天均线上方，表明有更多的上行空间。如果站上13460阻力，可视为买入信号。过去三个月，尤其是在12月，Dax数次受制于该价位，后于周五突破并创下历史高点13677。





美国刺激计划未能提振西得州原油

• 西得州原油周二正在扩大下行。随着英国出现新型病毒株，对燃料需求回暖的担心涌现，导致油价周一暴跌。
• 英国收紧封锁举措，越来越多的国家关闭边境，禁止英国航班与游客入境。
• 美国国会批准了巨额美国支出议案，可望给予一定的支撑
• 关注晚些时候的API库存报告。

西得州原油前一时段暴跌，击穿10月底以来陡峭的上升趋势线。

西得州原油在20天均线46.40处企稳，后反弹并收高1美元左右。

西得州原油目前再度走低，作势考验20天均线与昨天低点46.40。如果击穿，短线上涨趋势可能告破，后市或扩大下行，目标44.00。

如果再度下行，下探50天均线所在的42.50，中线看涨前景可能落空。



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