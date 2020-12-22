关注GFK数据对DAX的影响；西得州原油扩大下行

对型新冠病毒株的担心赶跑了冒险情绪，欧洲市场经历了一个多月最糟糕的时段。

美国国会批准了9000亿美元疫情纾困计划与1.4万亿美元政府支出计划的消息推动美国市场收复失地。

GFK如果表现疲弱，可能推动DAX跌穿13040吗？

• Dax期货因疫情关切扩大跌势

• 德国GFK读数料自-6.7下跌至-9.5。





Dax周一收盘下跌2.8%，为一个多月最大跌幅。此文发稿时，Dax期货似乎将一定程度扩大跌势。

Dax在昨天的跌势中自13040附近的支撑位反弹。整个11月和12月，Dax数次守住此支撑，表明此价位支撑力度不容小视。如果跌穿，可能具有重大意义。

如果击穿13040，可能下探50天和100天均线相汇的12930，如果攻克，下档12350或许提供少许支撑，再往下的支撑位在200天均线12150。

话虽如此，Dax继续交投于50天和100天均线上方，表明有更多的上行空间。如果站上13460阻力，可视为买入信号。过去三个月，尤其是在12月，Dax数次受制于该价位，后于周五突破并创下历史高点13677。