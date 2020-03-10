市场反弹，焦点转向经济刺激政策

市场继周一呈现金融危机以来幅度最大的一次崩盘后开始企稳。美国股指期货在上涨、美国债券收益率在上升、隔夜亚洲市场走高，而且原油自前一时段30%的暴跌中收复7%。

市场反弹的原因？

市场冷静下来后觉得昨天的疯狂抛售过度了。今天，市场的信心似乎有所恢复。此前的下跌中，FTSE与标普500指数一度进入熊市区域。一个非常重要的问题是，这是一次死猫弹抑或是更大规模反弹的开始？

暂时的困难

在国家主席习近平访问武汉这一具有象征意义的事件后，疫情中心武汉解除封锁。这提醒市场，新冠疫情只是一个暂时的问题。而且，中国昨天新增病例只有43例，和英国一样。但这个数字相比高峰时期的第天新增3000例明显下降。所以，即使意大利进入全面封锁状态，疫情仍有结束的曙光，并且不能完全排除市场V形反弹的可能性。

经济支撑

美国总统宣布，他将要求国会为工人提供经济援助。这点同样利好人气的改善。美联储降息结合美国政府的经济支持，就不同于美联储“单打独斗”。美国股指期货在上涨、美国政府债券殖利率自历史低位反弹，并且承压下挫的美元反弹。

市场明确希望看到为避免金融市场崩溃与全球经济萎缩而推出严肃的刺激政策。

明天的预算报告与周四的欧洲央行会议将成为焦点，并且有望帮助市场决定，已经采取的各种行动是否足以遏制市场冲击波与衰退担心。

后市展望

当然，现在就说下跌触底为时过早。不过，市场已经透露这样的信号，即各国央行与政府协同行动是正确的应对措施，市场或许并不必然开启熊市行情。