FTSE进入熊市，关注6500阻力

继开盘暴跌8.5%后FTSE已自时段低点反弹，目前跌幅在7%左右，在混沌的交易时段呈现出企稳迹象。投资者为评估油价战争与新冠疫情担心升级对金融市场的影响而撞翻了“潘多拉盒”。FTSE自最近高点下挫22%，已经进入熊市。英国政府及/或英国央行能够改善信心并提振市场吗？

来自华尔街的线索同样令人忧虑：标普500大跌7%并触发熔断后，为了给予投资者重新评估的时间并稳定市况而暂停交易15分钟。

油价低点回升

俄罗斯与沙特阿拉伯爆发油价战争的事实导致权重原油巨头BP以超过18%的跌幅占据跌幅榜榜首，而Royal Dutch Shell以超过13%的跌幅紧随其后。布伦特原油继续交投于30美元中轨区间，在自低买盘的带动下自时段低点31.88回升，但当天依然下跌20%，报在36.55。

油价下跌通常被视为利好消费者，但需要预期已经因为新冠疫情的爆发而严重萎缩的事实，加重了对全球经济状态的担心。

接下来可能推出分隔人群的措施

新冠病毒病例同样在增加。在英国出现第三次新冠病毒致死病例后，首相Boris Johnson主持召开内阁办公事民事临时委员会会议。会议可能推出分隔人群的措施，给一些企业带来更多的压力，从而令投资者更加惊慌失措。

英国央行的耐心

美联储上周紧急降息50个基点，但英国央行到目前为止一直耐心有加。投资者愈发意识到，为应对越来越严重的问题，需要财政与货币刺激政策的结合。所以，财政刺激政策将是关注的焦点。

Sunak的预算报告能否救市场于水火？

考虑到这点，投资者将转而关注周三的预算报告。问题在于，Rishi Sunak能否按下正确的按钮，并为面临新冠疫情威胁的英国经济提供足够的支撑。德国宣布的财政刺激力度不及企业预期。在做出FTSE继续下跌抑或是时候逢低买入的决定之前，交易员非常有可能希望看到Rishi Sunak的决策。