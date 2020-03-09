原油市场“图穷匕见”，油价随后的暴跌拖累股市、债市与黄金悉数走弱。

FTSE跌逾8.5%，其中原油股领导此轮暴跌。Royal Dutch股价重挫近22%、BP以19%的跌幅紧随其后，而矿业与金属股占据跌幅榜十大个股剩余席位。

恐慌性抛售的成因？

在历经数周的拉拢、说服俄罗斯共同减产以平衡新冠疫情的冲击以失败告终后，沙特阿拉伯决定不再让步，而是自4月开始加大产出。从这个月月底开始，沙特还将下调对亚洲、欧洲和美国每桶原油的出口价格，降幅分别为6美元、7美元和8美元。

大多数分析师认为此举是为了报复俄罗斯，但沙特的决定实际上将损害美国的原油生产商，因为后者的产油成本远高于沙特和俄罗斯。

布伦特、西得州原油：底部在哪里？

周末的时候，西得州原油跌至28、布伦特原油几乎跌至30，之后逢低买盘出现并推高价格。这两个价格可以很好地表明，市场目前愿意看到的低位，而且跌破30可能不可持续，即使全球需求萎缩。其中的主要原因在于，油价的下跌将导致全部生产商在未来几个月濒于破产并从市场上消失。

欧洲疫情加重

投资者为股市暴跌所吸引，反而没有关注新冠疫情，而欧洲传出的消息愈发令人担心，这么做可能不明智。在封锁包括金融之都米兰在内的北部区域并隔离1600万人左右后，意大利仍是最危险的地方。不过，法国的病例数在周末的时候几近翻倍，达到1209，而且德国的疫情也在扩散。这两个国家都没有像意大利那样采取严厉的措施，但如果病例数以当前速度继续增长，最终可能被迫效仿。